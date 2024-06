Bugarska princeza šokirala svijet izgledom: Pogledajte kakva je bila ljepotica prije 20 godina

Kada se usporede fotografije bugarske princeze Kaline i njezin put transformacije, razlika u fizičkom izgledu je izuzetno primjetna i mnogi smatraju kako nije trebala toliko intervenirati u estetskim zahvatima i podizanju mišićne mase. Ako se prisjetimo, oni koji su nedavno prisustvovali nedavno ceremoniji pogreba kralja Ferdinanda I. u kraljevskoj palači u Sofiji 29. svibnja bili su iznenađeni izgledom 52-godišnje princeze koja je izgledala poput bodybuilderice.

Kršeći protokol, stigla je sa suprugom Kitinom Munozom (65), ruku pod ruku, odjevena u ležernu odjeću poznatog međunarodnog brenda, umjesto da je nosila, prema očekivanju, elegantnu crnu haljinu. Prisutni su, pišu tamošnji portali, bili iznenađeni izgledom princeze, koja sada podsjeća na bodybuildericu. Kalina ima impresivno jake ruke, što je vjerojatno rezultat napornog treniranja u teretani. Do sada pak, napominje se, nije bilo poznato da je toliko posvećena treningu.

Mnogi su komentirali kako je narušila svoju prirodnu ljepotu koju je bez premca imala u mladosti. Na sve je bugarska princeza Kalina imala kratak i jasan odgovor: - Posvećena sam treninzima s opterećenjem i zdravlju tijela, ja sam sportašica - izjavila je princeza za španjolski "El Mondo" svojevremeno.

FOTO Princeza Kalina stručnjakinja je za namještaj i predstavlja Bugarsku na natjecanjima u jahanju

The Princess of Bulgaria, Kalina, has undergone some drastic physical changes. She has attributed these changes to her lifestyle of exercising and staying fit.



“I am dedicated to training with weight loads and body health, I am an athlete"



