FOTO Nove vruće fotke Žanamari izazivaju oduševljenje muškaraca! 'Bio bih tvoj grudnjak'

Pjevačica Žanamari Perčić nedavno je napunila 43 godine, a sudeći po njezinim objavama na društvenim mrežama, rođendanskim slavljima ne nazire se kraj! Nakon što se pohvalila fotografijom skupog sata švicarskog brenda Tudor, koji stoji između 2000 i 4000 eura, jedna od naših najzgodnijih pjevačica nastavila je ugađati svojim željama. - Ponedjeljkom slavim vikend! Rođendan sam iskoristila kao izliku da se dobro najedem i to čak tri dana zaredom. Točnije, ukupno osam sljedova hrane u tri večeri. Čak se ni teretanom nisam zavaravala. Bio je ‘cheat all the way‘ i jedna poštena pauza. Sistem je ‘rebootan‘ i idemo dalje u nove pobjede! Ljudi, hvala vam svima na prelijepim željama. Ljubim vas - napisala je Žanamari na Instagramu, gdje je objavila i dvije fotografije iz jednog luksuznog restorana u Makarskoj.

Atraktivna brineta, fotografirala se uz večeru, a hrana u njezinu tanjuru pala je u drugi plan jer su pratitelji, doslovce bez iznimke, gledali isključivo u njezin bujni dekolte. - Dobra pluća! Savršena, top ljepotica, blistaš! Da se mogu rodit‘ ponovno kao bilo što drugo, izabrao bih biti tvoj grudnjak! Prelijepa lutkica - pisali su joj 'vatreni' obožavatelji.

Podsjetimo, prije nekoliko dana proslavila je svoj 43. rođendan. Lijepa pjevačica na Instagramu je objavila fotku na kojoj je pokazala da je bila u restoranu, ali i što je dobila za rođendan. Za ovu posebnu priliku bila je odjevena u bijelu haljinu s prorezima i dubokim dekolteom, dok je kombinaciju upotpunila torbom modne kuće Gucci. Iako nije otkrila od koga je dobila dar, pokazala je da je riječ o satu švicarskog brenda Tudor. Luksuzni dar izmamio joj je osmijeh na lice, a prema fotografijama se čini da je baš ovakvu proslavu Perčić i priželjkivala.

Pjevačica se na društvenim se mrežama često javlja u izazovnim izdanjima te diže temperaturu. A ove posljednje vruće dana iskoristila je kako bi se malo osvježila. Žanamari je na Instagramu objavila i fotke u ružičastom kupaćem kostimu na luftiću u obliku flaminga. Žanamari je ovom objavom pozdravila dolazak rujna te istaknula svoje obline. "Pozdrav rujan. Potrudit ću se da budeš moj mjesec" poručila je te dobila brojne komplimente. "Savršenstvo", "Sve je tvoje", "Ružičasta ti odlično stoji", "Woow", pisali su joj.

