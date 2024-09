Ženu srpskog nogometaša brutalno napali jer je tulumarila 5 dana nakon porođaja: 'Idi kući, odmaraj s bebom'

Supruga srpskog nogometaša Predraga Rajkovića, Ana Rajković, 4. rujna rodila je treće dijete, djevojčicu Noru. Naime, čim se oporavila, a za to joj nije trebalo dugo, napustila je rodilište i otišla kući. Nakon toga je odlučila s prijateljima i obitelji proslaviti rođenje prve kćeri. Na štiklama, dotjerana od glave do pete zabavljala se uz harmoniku i narodnu pjesmu. I to se sve dogodilo samo pet dana nakon porođaja, a njezin potez izazvao je žestoku raspravu na društvenoj mreži Instagram.

Snežana Borjana, supruga omraženog golmana Crvene zvezde Milana Borjana, koji je imao sramotne izjave za Dalmaciju, kako je ona nekoć bila, po njegovim riječima "srpska Dalmacija", na svom je Instagramu objavila fotografiju na kojoj je napisala: "Kraljica majka došla proslaviti rođenje kćeri. Nora", napisala je Srpkinja.

Nakon tog komentari su se samo nizali na društvenoj mreži X. - Pa ljudi, je li ovo moguće? Žena je rodila prije tri ili četiri dana, a muž sprema slavlje. Stjecajem okolnosti napustila je bolnicu, ali je došla na proslavu. Koliko god to bilo dobro, meni to nije normalno. Idi kući ženo, odmori se s bebom - napisala je jedna korisnica platforme X. - Zar majka ne bi trebala biti stalno s djetetom u tih prvih par tjedana? Svašta, poslije zašto su nove generacije sve anksioznije, depresivnije itd. - dodala je druga.

Hvala ti boze jednom I majka da bude na proslavi rodjenja deteta koje je ONA RODILA https://t.co/rMn74S3sW3 — Dunja (@coconut___15) September 9, 2024

Drugi se pak nisu složili s njima... - Hvala ti Bože da jednom i majka bude na proslavi rođenja djeteta koje je ona rodila - napisala je jedna korisnica na X-u. - Slave rođenje djeteta bez one koja ga je rodila i kad se dogodi da neka može prisustvovati žene se bude - dodala je druga korisnica.

