FOTO Nećete vjerovati tko će se idući tjedan natjecati u 'Večeri za 5'

Foto: RTL
14.09.2025.
U novom tjednu kulinarsko-zabavnog showa 'Večera za 5' kuhat će sadašnje i bivše nogometašice NK Sesvetski Kraljevac. Za glavnu nagradu tako će se natjecati voditeljica odjela u trgovini namještajem Ana, voditeljica ugostiteljskog objekta Dina, učenica srednje ekonomske škole Antea, kemijska tehničarka Dorotea te nogometna trenerica Ivana.

Tjedan će započeti 29-godišnja Ana Pavlić iz Sesvetskog Kraljevca. Voditeljica odjela u trgovini namještaja ujedno i je vratarka ženske ekipe NK Sesvetski Kraljevac. Za sebe kaže da je ponekad mirnija i povučenija, ali se isto tako ponekad ističe kao društvena i komunikativna. Osim nogometa koji joj je velika ljubav, Ana rado provodi vrijeme s prijateljima i nećacima, čita knjige, gleda filmove i serije ili boravi u prirodi. Preferira domaća jela popust sarme i krpica sa zeljem, a omiljeno jelo su joj lazanje, koje ujedno najbolje priprema.

U utorak će kuhati 32-godišnja Dina-Khaled Barghathi iz Rudeša, koja u 'Večeru za 5' stiže zbog novog iskustva i druženja. Ova voditeljica ugostiteljskog objekta opisuje se kao vesela, pozitivna i komunikativna osoba. Dina je svojedobno igrala nogomet, potom je i trenirala djevojčice, a i dalje radi kao sutkinja. U svoje slobodno vrijeme, uz nogomet, rado vozi bicikl, druži se s ekipom i kuha. Preferira azijsku i mediteransku kuhinju, omiljeno jelo su joj juneća jetrica na venecijanski, a sama najčešće priprema razno razna variva.

FOTO Evo koje se nogometašice natječu u novom tjednu 'Večere za 5'
1/6

Učenica ekonomske srednje škole Antea Džaja sljedeća će biti na redu za ugostiti ekipu. 17-godišnja Antea je vesela, vedra i pozitivna mlada djevojka, ističe da je jako komunikativna te da uživa u druženju s ljudima. U slobodno vrijeme trenira nogomet, bavi se sportom i igra stolni tenis. U emisiju dolazi zbog dobre zabave, dobre klope, novog iskustva i promocije ženskog nogometa te sporta. Preferira kontinentalnu kuhinju, omiljeno jelo su joj palačinke, a ona sama najčešće priprema razne tjestenine.

Dorotea Urović za sebe kaže kako je marljiva, vedra i vesela osoba. Ova 18-godišnja kemijska tehničarka živi za nogomet, a kad se ne bavi njime rado putuje, posjećuje muzeje, druži se s prijateljima ili kuha. Preferira tradicionalnu kuhinju, omiljeno jelo su joj špageti s bolognese umakom, a najčešće priprema meso s krumpirom i povrćem. Smatra da joj je vrlina u kuhinji što svoja jela lijepo dekorira i dosta je brza, ali priznaje i kako nema naviku odmah sve za sobom počistiti pa neurednost ističe kao manu.
Tjedan će kraju privesti Ivana Car, 31-godišnja magistrica ekonomije specijalizirana za menadžment. Ivana je voditeljica škole nogometa u Dinamu te profesionalna trenerica HNS-a. U svoje slobodno vrijeme rado provodi vrijeme u prirodi sa svojim psom te se druži s prijateljima. Sebe opisuje kao emotivnu, odlučnu, društvenu i brbljavu. U kuhinji najčešće priprema rižota i salate te ne ističe neko omiljeno jelo jer uglavnom voli sve jesti. Smatra da joj je najveća vrlina u kuhinji snalažljivost, a mana brzopletost.

