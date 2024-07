FOTO Najzgodniji hrvatski zet objavio sliku iz mladosti i prisjetio se svojih početaka

Brazilski model i glumac Pedro Soltz domaćoj javnosti je poznat kao pobjednik popularnog showa 'Ples sa zvijezdama'. Njegove veze s Hrvatskom počinju 2010. godine, kada se upoznaje s domaćom voditeljicom Iris Cekuš na snimanju kampanje za jedan luksuzni brend. Bila je to ljubav na prvi pogled, a ubrzo su je okrunili zarukama i vjenčanjem. Ovaj zgodni 39-godišnjak sada se na društvenoj mreži Instagram prisjetio svojih karijernih početaka, koji sežu 20 godina u prošlost.

Pedro je na naslovnici objavio vlastitu fotografiju iz mladosti, iz koje se može zaključiti da je oduvijek bio mamac za žene. Zatim je za svojih 170 tisuća pratitelja u opisu objave ispričao životnu priču. - Prije 20 godina ovaj student inženjerstva odlučio je napustiti svoju zemlju kako bi ostvario san. Bez novca, bez potpore i protiv svih izgleda krenuo sam na nevjerojatno putovanje koje nadilazi moje najluđe snove. Ova fotografija je snimljena prilikom mog prvog dolaska u Milano na tjedan mode u svibnju 2004. - otkriva Soltz u početku svog izlaganja.

- Put je bio nezamislivo težak, a ja nisam bio spreman za to. Pokrali su me, nisam imao novca i bilo je dana kad nisam imao što jesti. Mnoge sam stvari naučio na teži način. Razmislite samo na trenutak… U to vrijeme nije bilo pametnih telefona. To je teško zamislivo za današnje generacije, ali i istinito. Nisam imao telefon, nisam imao kontakt s obitelji. Nisam govorio jezik, kamere su još uvijek bile analogne, trebale su nam karte i morali smo sami pronaći stvari. Bez Googlea, bez WhatsAppa, bez elektroničke pošte… čega god možete zamisliti. Samo vi, Bog i koga god sretnete na putu - nastavio je svoju ispovijest Brazilac, pa fotografiji dodao kontekst:

- Na fotografiji sam imao 82 kg, izgubio sam 11 kg u 2 mjeseca i pao na 71. Strašno. Još uvijek se sjećam trenutka kad sam se vratio u Brazil i moj mlađi brati mi je rekao: "Opa, Pedro, izgledaš kao da imaš Aids, sada te konačno mogu prebiti, jači sam od tebe" - prisjetio se uz smijeh i nastavio: - Trebalo je neko vrijeme i puno odlučnosti dok mi se stvari nisu počele događati i počeo sam se razvijati. Danas stojim ovdje ponosan što nikad nisam odustao i stigao sam do ovdje uz poštenje i ustrajnost. Ljudi nemaju pojma koliko je ovaj posao težak i kako naučiš biti osuđivan/odbijan pored svih drugih problema koje ne možeš ni zamisliti. Zapravo, sve do danas, u eri u kojoj ljudi raspravljaju o zamjenicama, još uvijek me 'osuđuju' jer radim kao model… Što reći? Iskreno, nije me briga - otvorio se maneken.

Za kraj je naglasio: - Ovaj put nije se samo hodao, nego osvajao. Ova karijera dala mi je toliko toga: iskustva, priče, znanja, učenja, mogućnosti, ljubav, slobodu... Upoznao sam svoju ženu, dobio sam djecu, to donosi hranu na moj stol i još uvijek podržava sve moje snove i svaki drugi projekt koji imam. Prije nekoliko dana sam pročitao da samo 19 % modela može živjeti od toga. To mi je izazvalo pomiješane osjećaje… Ali to je samo još jedan razlog za slavlje i ponos', zaključio je Soltz.

Podsjetimo, 39-godišnji Pedro se početkom ove godine oglasio za Večernji list iz svoje domovine, gdje je otputovao s godinu dana mlađom suprugom i majkom svoje djece Iris Cekuš, uskoro jednogodišnjom kćerkicom Isabellom Marie i jedanaest godina starijom Larom. Naime, sretna obitelj godišnji odmor u trajanju od tri tjedna provela je u toplom i sunčanom Brazilu, Iris se zbog školskih obaveza starije kćeri Lare trebala vratiti u Lijepu našu, dok je Pedro ostao još koji tjedan kako bi mogao obaviti do kraja sve poslovne obaveze.

