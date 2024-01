'Kći nam se razboljela, dobila je COVID i visoku temperaturu': Pedro Soltz i Iris Cekuš o putovanju u Brazil

S kćerima i Iris otputovao sam u São Paolo, a posjetili smo i Três Pontas. Inače, ja dolazim iz brazilske savezne države Minas Gerais, grada Belo Horizonte. U Brazilu živi moja obitelj - mama, baka, teta, brat sa ženom i djetetom. Svi zajedno smo uživali u malom gradiću Três Pontas punom farmi, a inače je i najveći proizvođač kave na svijetu. Ujutro bismo se svi zajedno probudili, doručkovali, družili se s obitelj i prijateljima i otišli prošetati prirodom. Flora je predivna, a hranu da i ne spominjem... Jako je toplo, zapravo pravo ljeto u ovo doba godine, za razliku od vremena u Hrvatskoj pa smo išli na plažu i kupali se, a i na bazen koji djeca obožavaju. Najmlađa kći Isabella Maria imala je virozu, kao i starija kći Lara, ali dobro, sve je dobro prošlo - za Ekran Večernjeg lista drito iz dalekog Brazila govori uspješan model i pobjednik showa "Ples sa zvijezdama" 39-godišnji Pedro Soltz koji je s godinu dana mlađom suprugom i majkom svoje djece Iris Cekuš, uskoro jednogodišnjom kćerkicom Isabellom Marie i jedanaest godina starijom Larom otputovao u svoju domovinu - Brazil!

Sretna obitelj godišnji odmor u trajanju od tri tjedna provela je u toplom i sunčanom Brazilu, Iris se zbog školskih obaveza starije kćeri Lare trebala vratiti u Lijepu našu, dok je Pedro ostao još koji tjedan kako bi mogao obaviti do kraja sve poslovne obaveze. Kako bilo, ova mlada, atraktivna i sretna obitelj imala je putovanje doslovce iz snova, a posebno po tome što je njihov najmlađi član, preslatka Isabella, prvi put s njima otputovala na drugi kontinent - Južnu Ameriku kako bi prvi put vidjela ostatak očeve obitelji. Našem ugodnom razgovoru pridružila se i manekenka Iris Cekuš, glavna odgovorna da sve bude kao po špagi na njihovu putovanju.

Foto: Privatna arhiva

- Putovali smo rutom Zagreb - Frankfurt - São Paulo, a upravo je ta ruta najkraća, presjedanje je samo dva sata što je za Frankfurt taman da se lijepo stigne na gate bez trčanja i neke velike nervoze. Put do Brazila je jako dug, od Zagreba do Frankfurta let traje otprilike sat i pol, ondje smo čekali otprilike nekih dva sata i onda je let Frankfurt - São Paulo trajao gotovo 12 sati, i to direktan let. U to ubrojimo da je São Paulo ogroman grad i da bismo uopće došli do grada od aerodroma koji je smješten u predgrađu grada koje se zove Guarulhos treba nekih sat i pol do dva. Tako da, kada smo sletjeli i dočekali prtljagu, samo smo još morali na aerodromu pokupiti rent a car koji je Pedro iznajmio prije puta. Naš put do odredišta je trajao više od dvadeset sati. Let je protekao odlično - priča nam atraktivna brineta koja je na svijet u ožujku prošle godine donijela svoje drugo dijete, kćerkicu Isabelle Marie.

Gotovo svake godine ovaj brazilsko-hrvatski par odluči posjetiti obitelj u Brazilu, ali posljednje četiri godine u tome ih je spriječila prvo pandemija i naposljetku prošle godine Irisina druga trudnoća. - Zadnji put smo svi zajedno u kompletu posjetili Brazil 2020. godine, ali ovaj put nam se pridružila i Isabella Marie. Važno mi je da moje kćeri dolaze u Brazil kako bi mogle upoznati tamošnju kulturu, vidjeti što sam ja radio kao dijete, kako sam provodio vrijeme i naravno, družiti se s obitelji u Brazilu - dodaje Pedro, ponosan na zainteresiranost starije kćeri Lare za portugalski jezik i brazilsku kulturu.

- Brazil je ogromna država, skoro veličine kao Europa, svašta se može posjetiti ovdje, a ima stvari i koje ja još uvijek nisam vidio. Mislim da svatko tko dođe u Brazil obavezno treba posjetiti Rio de Janeiro, a on je u blizini Minas Gerais odakle sam i ja. Na sjeveroistoku zemlje su najljepše plaže, moji prijatelji iz Hrvatske nedavno su posjetili Trancoso s predivnim plažama, na jugu države najljepši je Florianópolis. Fantastičan dio moje zemlje jest svakako i sjeverni dio gdje se nalazi i Amazona, ujedno i najbogatija rijeka na Zemlji. Brazil je poznat i po planinskim lancima koji su oaza za planinare i ljude avanturističkog duha.

Ako netko od čitatelja Večernjeg lista planira uskoro doći u Brazil, svakako preporučujem da si uzme malo više vremena za razgledavanje i da se unaprijed napravi plan i program svega što se treba vidjeti. Ako želite istraživati zemlju kao što je Brazil, neizbježan je avion zato što je to najveća zemlja u Južnoj Americi, no ako to ne želite, onda je neizbježan Rio koji svi obožavaju - otkriva Pedro Soltz što posjetiti u svom rodnom Brazilu, a Iris nam priča svoje iskustvo:

Foto: Privatna arhiva

- Bilo je jako teško organizirati putovanje s obzirom na to da se Isabella prvi put u životu razboljela deset dana pred putovanje, dobila je covid i jako visoku temperaturu. Naravno da me Isabellino zdravstveno stanje zabrinulo s obzirom na to da je put od dvadesetak sati i nije jednostavan. Imamo tu i Laru koja je mogla pokupiti virus od Isabelle pa sam se do zadnjeg trenutka nadala da ćemo ipak svi biti u redu. Do dana puta bili smo svi na "stand by" i nismo znali idemo li na put ili ga odgađamo.

Kada je riječ o organizaciji, nekoliko dana prije puta sam napravila popis stvari koje moram obavezno imati sa sobom u avionu tako da sam se lako spakirala, i sve njih naravno. Lista stvari koje beba treba na putu je stvarno jako dugačka. Od hrane, bočica, duda, dovoljno pelena, presvlaka, lijekova za temperaturu, pa do nekih igračaka... Budući da smo išli iz zime u pravo tropsko ljeto, morala sam nositi i toplu odjeću, ali i ljetnu da se presvučemo kada tamo sletimo - kaže te dodaje:

- Vrijeme u Brazilu je pravo tropsko, užasno vruće i vlažno. Moram priznati da je ovo bilo najtoplije vrijeme otkad ja idem u Brazil i da je bilo malo prevruće, tj. prevlažno. Neke noći je bilo baš teško spavati, a čak mi je i koža na licu dosta reagirala na vrućinu i sunce. Morate znati da je sunce tamo puno jače nego je to kod nas. Za Europljane je gotovo nemoguće biti na plaži nekoliko sati bez da nam koža ne 'izgori'. Ja sam se držala hlada, pogotovo zbog Isabelle - priznaje Iris Cekuš koja je svojedobno snimala jednu reklamnu kampanju sa slavnom glumicom Evom Longorijom.

Iris i Pedro su zajedno proveli u neko duže vrijeme Brazilu i razmišljali o preseljenju tamo, no odlučili su se vratiti u Hrvatsku iz nekoliko razloga. - Oboje smo ubrzo shvatili da ja za našu djecu puno bolje i sigurnije da odrastaju u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je puno mirniji život, a pogotovo je bolji kada imaš obitelj. Poslije covida planirao sam se ponovno vratiti i preseliti u Brazil zato što sam imao sjajnu poslovnu ponudu. No ipak, odlučio sam sudjelovati u showu "Ples sa zvijezdama" i odustao od preseljenja. No tko zna, možda se jedan dan svi zajedno vratimo u Brazil - priča nam Pedro, a Iris dodaje:

Foto: Privatna arhiva

- Brazil je predivna zemlja, volim ljude i hranu, a i priroda je predivna tamo i jako rado se vraćamo kada god možemo. Međutim, Brazil je potpuno drugačiji od Europe. Ovdje, mislim na europske gradove, ljudi se šeću, kreću javnim prijevozom, idu biciklima, a ondje je pak to nemoguće. Svuda se ide automobilom, stopa kriminala je visoka, gradovi su višemilijunski. Jedan São Paulo ima četiri ili pet puta više nego cijela Hrvatska. Da se dođe s jednog kraja grada na drugi treba vam i po nekoliko sati. Za put od 150 kilometara, koliko ima od São Paula do predivnih plaža, treba gotovo tri sata.

Kod nas je nekako sve dostupnije, brže i jednostavnije. Sigurnije je za djecu, tamo nema šanse da djeca idu sama pješice u školu, a o parku da i ne govorim. To su neke razlike koje su nam važne i zbog kojih živimo u Hrvatskoj, a ne negdje drugdje. Ja bih se mogla prilagoditi životu skoro bilo gdje, živjela sam u puno različitih gradova, baš kao i Pedro, i zajedno smo donijeli odluku uzevši u obzir sve okolnosti da živimo u Hrvatskoj jer nam je tu kvaliteta života bolja. Možda bi čak u Brazilu imali puno više poslovnih mogućnosti, Pedro sigurno, ali to nam nije prioritet u ovom trenutku - iskrena je Cekuš koja se na putovanju čak malo i zna porječkati s Pedrom, no kako to obično biva, njezina je zadnja. Brazil ima i bogatu gastronomsku ponudu.

Foto: Privatna arhiva

- Gastronomska ponuda Brazila je zbilja raznolika i jako bogata. Kada je riječ o voću koje obožavaju moje kćerkice, jele su mango, banane, gojave, ananas, marakuju, papaju i to su sve domaće namirnice. S obzirom na to da je Brazil ogroman, svaka pokrajina ima svoje neke specijalitete. U mojoj Minas Gerais najpoznatiji su specijaliteti s mesom, a mogu podneblje usporediti s Toscanom u Italiji i Istrom u Hrvatskoj. Jede se svaki dan riža s grahom, meso spremljeno na razne načine i lokalno povrće koje ima sasvim drugačiji okus nego je to u Europi.

Kada odemo u São Paulo, koji je velika metropola, ondje ima apsolutno svakakve kuhinje koju poželite, a o kvaliteti da i ne govorim. Teško je o Brazilu kao državi pričati općenito zato što je to jako velika zemlja - pojašnjava nam Pedro Soltz, koji je, osim što je odličan tata i emotivni partner, odličan i prevodilac pa je svojim curama služio i kao prevoditelj s portugalskog na hrvatski i obrnuto.

- Iris dosta dobro razumije portugalski jezik, vrlo lako se i sama može snaći u komunikaciji s mojom obitelji i općenito ljudima ondje. Kada je riječ o mojoj starijoj kćeri Lari, koja je još dok je bila mlađa razumjela portugalski, sada joj ide malo teže zato što nije bila četiri godine u Brazilu. Sada joj je jednostavnije mene zamoliti da joj prevedem što tko govori, vjerojatno zato što joj se ne da mučiti. Lara za sebe kaže da je Brazilka, želi se osjećati kao Brazilke zato što je i tu njezin dom. Rekao sam Lari da sad može vidjeti što ja prolazim u Hrvatskoj, ona možda ne razumije sve, ali mora pokušati i mora pričati ako želi napredovati u portugalskom jeziku - govori Pedro koji dodaje kako su Brazilci po karakteru jako slični Hrvatima - pristupačni, uljudni i pomalo temperamentni, no postoji i ona malo manje ugodna strana Brazila - velika stopa kriminala.

Foto: Privatna arhiva

- Otkad sam prvi put bila u Brazilu, Pedro me upozorio da nikada ne nosim brendirane stvari kao što su torbice ili nakit... Sve to skinem i hodam eventualno s bižuterijom, ogrlicom od perlica i slično. Definitivno ne treba privlačiti pažnju skupocjenim stvarima i treba se odjenuti jednostavno. Ne smije se ići u favele i upitne dijelove grada, ne putovati noću, zaključavati auto u vožnji i ne otvarati prozore. Ne smije se stajati na bilo koju benzinsku crpku. Ne ostavljati mobitel, novčanik, torbu na stol u kafiću ili restoranu. Srećom nikada nisam imala neugodnosti niti sam vidjela što slično.

Puno ljudi dođe u Brazil pa da uštede odaberu taksi koji zapravo nije taksi, žele posjetiti favele pa još ondje na sebi nose neke skupe satove ili nakit. Onda se čude kada ih opljačkaju... Naravno da se može to svakome dogoditi, Brazil je poznat po kriminalu, ali opet, ne treba izazivati sreću i treba izbjegavati moguće probleme - zaključuje zgodna mama, Iris Cekuš.

