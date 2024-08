FOTO Minea se javila s bazena i oduševila svojom pojavom u badiću: 'Naša kraljica!'

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea na svojim se društvenim mrežama javila pratiteljima i to fotografijom i brojne oduševila. Naime, Minea je otkrila da se nalazi na odmoru te podijelila fotografiju u kupaćem kostimu. Pjevačica i voditelja pozirala je pored bazena i istaknula svoju figuru. Osim toga, podijelila je fotografiju na kojoj je pozirala i pored vrata. ''Ljetni gušti'', napisala je pa dodala da danas ima koncert u Zadru, a u subotu u Primoštenu. No, nije otkrila gdje se nalazi njezina ljetna rezidencija. Nakon ovih objava javili su joj se brojni pratitelji i uputili joj komplimente. ''Lijepo izgledaš'', ''Savršena'', ''Kraljice naša'', pisali su.

Inače, Minea je u posljednje dvije godine skinula veliki broj kilograma, a nedavno je otkrila kako joj je to pošlo za rukom.

''Nema tu neke velike tajne. Ja jednostavno znam što smijem jesti, što ne smijem. S godinama sam naučila što mom organizmu paše, što ne paše, tako da sam kompletno promijenila prehranu. Pazim što jedem i naravno vježbam. To je jedno pravilo koje svi znamo u životu, ali ga nažalost uvijek prihvaćamo najzadnje. Uvijek idemo linijom manjeg otpora, onda raznorazni tretmani.... Nema ništa od toga. Moraš paziti što jedeš, vježbati i onda će biti vidljiv rezultat. Ja sam bila uporna dvije i pol godine i isplatilo se'', rekla je za IN magazin. Pjevačica sada ponosno pokazuje svoju novu figuru svojim pratiteljima.

Podsjetimo, Minea je nedavno otkrila da je i ona postala žrtva krađe identiteta.

- Dragi moji, znate i sami koliko mi značite i koliko sam osjetljiva općenito na prevaru i neistine... Zato vam ovo pišem, jer vas sve želim upozoriti i kako bih ja bila mirna - započela je svoje obraćanje na Instagramu domaća pjevačica i voditeljica Renata Končića Minea, koja je postala najnovija žrtva internetskih prevara.

- NAJBITNIJE: nemam NIKAKAV Telegram profil, nemam grupe za chat, nemam ‘privatni profil‘ niti ikada ikome šaljem linkove u porukama. Imam službeni Instagram i Facebook profil i to su JEDINI moji profili. Nadalje, nikada u životu nisam koristila ‘čudesne kapi‘ ili ‘čarobne tablete za mršavljenje s kojima ćete smršavjeti 18 kila u 2 tjedna‘. Trebalo mi je više od dvije godine discipline, uravnotežene prehrane i puuuno vježbanja da bih dovela liniju u red. U zadnje vrijeme su društvene mreže prepune lažnih oglasa, prevara, pokušaja obmana, krađa identiteta poznatih osoba, pa tako i mene... Ljudi, samo oprezno i ne nasjedajte na lažne oglase i poruke... Ljubav za sve, samo za prevarante ne! Želim vam prekrasan tjedan - poručila je odvažno Minea u objavi koju je označilo s "sviđa mi se" više od tri tisuće ljudi, a mnogi su joj u komentarima iskazali i veliku podršku.

"Znam koliko je truda bilo potrebno, samo jako", poručio joj je kolega Dalibor Petko. "Ja, kao susjed, potvrđujem da si odbila sve moje kolače, čokolade i kole. Samo si klimala glavom NE. Pa sam ja morao više pojesti i sad sam ja bucko", našalio se bivši voditelj Dorian Elezović. "Djevojčica", "Jako si zgodna", "Predivna izvana i iznutra", Divna" - glasili su samo neki od komentara na račun Mineina izgleda.

U Instagram priči također je podijelila još jedan primjer internetske prevare, gdje prevaranti ‘upozoravaju‘ na druge prevarante. Tako je jedan korisnik društvenih mreža pokušao ‘uvaliti‘ pratiteljima da je kontaktiraju putem linka koji im on dijeli, no Minea ih je upozorila da, ako vide takvo što, također se radi o prevari.

