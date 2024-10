Farmer se zbog kandidatkinja sukobio s članovima obitelji: 'Okrenuli su mi leđa'

U prošloj epizodi 'Ljubav je na selu' gledali smo nezgodnu situaciju u kojoj se našao farmer Ivo. Naime, njegova obitelj odlučila je da ipak ne žele da djevojke dođu u njihovu kuću. Voditeljica Anita Martinović prva je dočekala dame, one su priznale da misle kako će Ivo biti jako nervozan, a Tamara je otkrila kako joj je već na spojevima obećavao zajedničku budućnost, no ona je oprezna. A dobro raspoloženje malo je pokvario Ivo nenadanim vijestima: „Bio sam spreman, ali došlo je do naglih nekih zaokreta i promjena vezanih uz boravak tu. Došlo je do 'sukoba' između mene i mojih. U početku sam imao podršku, poslije toga su mi okrenuli leđa. Previše bi bilo tri žene odjednom dovesti u kuću. Ali već sam sredio drugi smještaj! Žao mi je, ispričavam se.“ „Imaš našu podršku, ok, sve u redu“, kazala je Milena svom farmeru.

Ivo je o cijeloj situaciji progovorio za RTL.hr. "Dogodila se situacija kod mene u kući. Imao sam podršku i okrenuli su mi leđa. No od početka sam imao rezervni plan, drugi apartman. Znali su da dolaze tri žene, ali svejedno su se predomislili kad su došle", rekao je Ivo koji se sukobio s obitelji zbog djevojaka. Dodao je i da mu je drago što su kandidatkinje prihvatile tu situaciju.

Farmer je komentirao i činjenicu da se dopisivao s Tamarom prije njenog dolaska na farmu.

"Čuli smo se Tamara i ja, dopisivali smo se. Bili smo u kontaktu. S Milenom sam poštovao dogovor da ne razmjenjujemo broj prije dolaska i druženja uživo. Katica mi se javila na društvenim mrežama. Slala mi je poruke", rekao je. Pojasnio je da je s Tamarom razvio odnos nakon poljubaca na zabavi. "S Tamarom sam se opustio pa smo razmijenili brojeve. Skoro svaki dan smo se čuli. Tamara je zbog toga dobila osjećaj prednosti pred drugim kandidatkinjama. Normalno da je Milena to komentirala", zaključio je.

