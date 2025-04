Zbog ove fotke ljudi su uvjereni da su se pomirile Laura i Vanja iz 'Gospodina Savršenog'

Pobjednica četvrte sezone 'Gospodina Savršenog' Vanja na društvenim je mrežama objavila fotografiju na kojoj su označene Nina i Laura. Izgleda kako se sve tri druže nakon svega što se izdogađalo u showu, ali i nakon showa. Cure su slušale Victoria's Secret Runway playlistu na YouTubeu, dok su na stolu bile boce alkohola, a osim toga i ketchup i grickalice.

Foto: RTL

Podsjetimo, završetak showa nije donio smirenje tenzija, posebno između pobjednice Vanje Stanojević i jedne od najupečatljivijih kandidatkinja te miljenice neženje Šime Eleza, Laure Prgomet. Njihov sukob eskalirao je na društvenim mrežama, otkrivajući duboke animozitete koji su, čini se, tinjali još od zajedničkog boravka u vili. Sve je započelo kada je Vanja Stanojević, pobjednica koja je u finalu osvojila srce Šime Eleza (iako njihova veza nakon showa nije potrajala, kako je kasnije otkrila u podcastu "Spill The Tea"), odlučila na svom Instagram profilu organizirati Q&A seansu s pratiteljima pod nazivom "Samo kvaliteta". Među brojnim pitanjima, neizbježno su se pojavila i ona koja su se ticala njezine bivše suparnice, Laure Prgomet.

Na pitanje: „Mišljenje o Lauri i je li bilo svađe među vama?“, Vanja nije štedjela riječi, odgovorivši prilično oštro i dvosmisleno: „Koristeći svoje adute, spašava žene od nekvalitetnih muškaraca. A što ćeš, treba se i na tome zahvaliti.“ Ovaj komentar mnogi su protumačili kao podbadanje na Laurin račun. Nedugo zatim, uslijedilo je i direktnije pitanje: „Hoćeš li otkriti što je bilo između tebe i Laure?“. Vanja je i ovdje bila izravna, sugerirajući da je korijen problema u Laurinom nezadovoljstvu ishodom showa: „Nikad neće preboljeti to što nije pobijedila.“

Laura Prgomet, poznata po svojoj direktnosti i humoru koji ju je učinio favoritkinjom gledatelja još tijekom showa, nije dugo čekala s odgovorom. Prozvana Vanjinim komentarima, Laura je na svom Instagram profilu podijelila snimke zaslona Vanjinih odgovora i uputila joj vrlo oštru poruku, ne ostajući dužna. „Poštedite me glupih komentara", započela je Laura svoju objavu. "To što pouzdano znam da sam mu se najviše svidjela fizički (a i uvijek svima pohvali neke moje karakterne crte) uvijek naglasim kako sam ja slobodna. Ja se ne borim ovdje za muškarca", poručila je. Time je jasno dala do znanja da njezin sukob s Vanjom nema veze s borbom za Šiminu naklonost, već s osobnim odnosom koji su imale. Zatim je prešla na teške optužbe: „Ja se borim s nesigurnom i nestabilnom osobom koja mi je glumila prijateljicu kako bi me eliminirala kao konkurenciju i dandanas pljuje po meni. Dok je tamo sa mnom jela iz istog tanjura i nije se odvajala od mene dok se ne upale kamere i tako u krug", sasula je optužbe na Vanjin račun Laura.

GALERIJA Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često

Laura je dodatno zaoštrila retoriku, upozoravajući na Vanjinu navodnu prirodu: "I bojim se da ćemo tek vidjeti koliko je osoba zaista nestabilna, samo dok joj malo pukne film, a vjerujte, fitilj joj je kratak", nastavila je. Nije propustila ni sarkastično odgovoriti na Vanjin komentar o "korištenju aduta". "Adute... ajde tu me i pohvalila draga moja prijateljica! Ako treba instrukcije iz korištenja aduta na raspolaganju sam kad me odblokira", napisala je Laura, sugerirajući da ju je Vanja blokirala na društvenoj mreži. Na kraju, Laura je zaključila svoju objavu tvrdnjom da je upravo ona u centru pažnje, unatoč tome što nije pobijedila: "A ne zaboravimo da se i dalje svi kače na mene jer sam pobrala više pažnje i od pobjednice i finalistice, upsi. Go on, babes”, završila je.

FOTO Prezgodna novinarka HRT-a dobila najlaskaviju titulu, a danas ima veliki razlog za slavlje

Ovaj javni sukob samo je potvrdio ono što su mnogi gledatelji nagađali – da između Vanje i Laure postoji netrpeljivost koja seže još iz vremena snimanja showa. Iako je Vanja u showu odnijela pobjedu i Šiminu ružu, Laura je, prema mnogima, ostavila snažniji dojam na publiku svojom osobnošću i izjavama, poput sada već viralnog pitanja "Koji ti je datum rođenja?". Laurine tvrdnje da joj je Vanja "glumila prijateljicu" kako bi je eliminirala kao konkurenciju bacaju novo svjetlo na dinamiku odnosa unutar vile. Čini se da rivalstvo oko "Gospodina Savršenog" nije bio jedini izvor napetosti, već da su se u pozadini odvijale i osobne drame koje sada izlaze na vidjelo putem društvenih mreža. Jedno je sigurno – drama nakon "Gospodina Savršenog" daleko je od kraja.

VIDEO Matija Cvek: 'Ni za 20 tisuća eura ne bih zapjevao u predizbornim kampanjama naših političara'