Presedan! Stručnjaci poslali Višnju i Darka kući, a oni poručili: 'Vi nama niste dali šansu'

RTL-ov sociološki eksperiment "Brak na prvu" već se opasno zahuktao, a prvi par je već napustio show. Naime, Višnja i Darko od početka showa nisu se slagali, no njihova odluka značila je ostanak i još jedan tjedan kao nefunkcionalan par. To su odlučili prekinuti eksperti koji su odlučili da će napustiti show. Oni smatraju da je ovaj par u svom odnosu došao do točke bez povratka. “Kada sve zajedno zbrojimo i podvučemo crtu, zbog svih izjava koje ste sami izgovorili, više puta jedno o drugom, ustrajući u tome, naša odluka je da, nažalost - odlazite”, priopćio je psiholog Matej Sakoman odluku stručnjaka Višnji i Darku. Višnja to nije najbolje prihvatila: “Vi nama niste dali šansu. I to je vaša greška, ne naša.” Misli da su ona i Darko imali premalo vremena. “Činjenica je da je vaš odnos bio izrazito disfunkcionalan”, pojašnjava joj Sakoman, s čime se Višnja slaže. Darko misli jednako: “Slažem se u tome da je naš odnos bio toksičan i nije imao dobre temelje. Višnja je puno pridonijela tome jer se nije htjela otvarati.”

Foto: RTL

Odluka stručnjaka je neke parove iznenadila. “Ja se ne slažem”, komentirao je Franjo dok je Marko to i očekivao: “Nekako me više iznenadila njihova odluka da ostanu u ovom odnosu.”

Višnja, na kraju, mijenja mišljenje: “Ovo bi ionako bila moja odluka – da ja odlazim. Mislim da mi to ne treba u životu.” No, psihoterapeutkinja Iva Stasiow poručuje Višnji i Darku da su dobrodošli nastaviti graditi svoj odnos, ali izvan eksperimenta “Brak na prvu”: “Vi imate priliku i nakon svega ovoga - pokušati.”

Višnja je bila tužna što odlazi, ponajviše zbog ostalih kandidata, no ne i Darko. „Osjećam se opušteno, drago mi je što nije dulje trajalo. Baš sam razočaran, iscrpljen od svega što se događalo između Višnje i mene i zbog te cijele situacije“, iskreno je rekao.

Podsjetimo, nakon ispadanja ovog para, upoznali smo i novi. Najmlađi par ove sezone su Manuel (25) i Ema (24), a oni su tek izgovorili svoje 'uzimam'. Par je ovo koji se poznaje od srednje škole, a kada su ugledali jedno drugo, iznenadili su se. Na prvu su odlučili probati, a što će biti kasnije, ostaje nam za vidjeti.

