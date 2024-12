Farmer Ivo otkrio kako se osjećao kada je saznao za postoji nešto između Milene i Darka

Farmer Ivo prokomentirao je događaje u showu 'Ljubav je na selu'. Naime, iako ga je odbila Milena s kojom je išao na romantično putovanje, svejedno je u showu našao ljubav. Milenu je odabrao za romantično putovanje, ali nije bilo onako kako je očekivao, kako se nadao da će biti. Slomilo mu je srce, priznaje, kada je saznao da Milena ima nešto s Darkom.

- Pa je, naravno da mi je to slomilo srce. Bio sam tužan, normalno - rekao je za RTL.hr. Dodao je i da ga je ta situacija dosta razočarala. Kometirao je i vezu s Vesnom koja se dogodila u međuvremenu.

- Istina, da zato što smo Vesna i ja već malo više vremena, pogotovo zadnjih, ajmo reći, mjesec dana možda, tu negdje dosta često komunicirali. Čuo sam se s njom, i tako, zašto ne? Sviđa mi se i to je to. Dao sam joj prsten za početak naše veze i kao što ste mogli vidjeti. Vidjet ćete i gledatelji će to vidjeti da se rodila nova veza između mene i Vesne.

I Vesna i Ivo su se tijekom dosadašnjeg sudjelovanja u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu' razočarali u svoje inicijalne odabire, on u Milenu, a ona Željka, pa su sada sreću odlučili potražiti zajedno. Vesna je lijepu vijest prvo odlučila podijeliti putem društvenih mreža, nakon čega je detaljnije progovorila u novom razgovoru, u kojem se dotakla svog odnosa s Ivom i njegovih kandidatkinja.

Prvo je komentirala ispad Rive: - Bio je dogovor da je Ivo ne povede na druženje s Milenom i Katicom. Naravno, Riva nije odmah imala prijevoz za Njemačku nakon ispadanja i valjda ju je sve to skupa razočaralo - otkrila je Vesna za RTL.hr. Zatim je podijelila svoje mišljenje o Mileni. - Milena je manipulatorica, svima je manipulirala. Ne želim je više sresti. Ne prolazi joj ovo pokazivanje. Neće joj to nikad proći. Žao mi je Darka - iskrena je bila natjecateljica, koja tvrdi da je Ivo nakratko nasjeo na Mileninu glumu: - To se dogodilo jer je on jako dobar čovjek. To sam vidjela odmah. Najbolji u sve tri sezone 'Ljubav je na selu' u koje sam sudjelovala. Zato je pao na Milenine laži - smatra Vesna, za koju je Ivo muškarac iz snova.

- Potrudit ću se oko veze s njim - kazala je natjecateljica, a onda se osvrnula i na svađu sa Željkom: - Željko mi je sve ispričao o sebi i Tajči. Htjela sam mu na okupljanju samo dati do znanja što je rekao. Dobra sam si sa Željkom i Tajči. To je bilo u tom trenutku. Ne znači da se moramo ljutiti. U konfliktu čovjek svašta kaže - objasnila je Vesna, naglasivši kako očekuje poziv na njihovu svadbu: - Dobri smo si Ivo i ja s Tajči i Željkom. Sumnjam da me neće zvati - smatra te dodaje kako će i oni biti pozvani na svadbu nje i Ive ako do toga dođe.

Podsjetimo, farmer Ivo u epizodi 'Ljubav je na selu' iznenadio je sve prisutne svojim potezom. „U međuvremenu sam našao pravu ljubav!“ otkrio je i prišao Vesni, kandidatkinji sa Željkove farme. Uz bodrenje, ali i na čuđenje sviju, zagrlio ju je i darovao poseban prsten kao simbol početka jedne lijepe veze.

