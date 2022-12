Elton John objavio da više neće koristiti Twitter, javio mu se Elon Musk

Britanski glazbenik Elton John napustio je u petak Twitter, pridruživši se nizu slavnih osoba koje su otišle s te društvene mreže nakon što ju je kupio milijarder Elon Musk. John, koji se trenutno nalazi na svojoj posljednjoj svjetskoj turneji, kao razlog svog odlaska naveo je nedavnu promjenu politike Twittera.

- Cijelog sam života nastojao koristiti glazbu kako bih zbližio ljude. No, sada me žalosti kada vidim kako se dezinformacije koriste kako bi se naš svijet razdijelio - objavio je John na Twitteru, gdje ga prati više od 1,1 milijuna ljudi.

- Odlučio sam više ne koristiti Twitter, s obzirom na nedavnu promjenu politike, koja će dezinformacijama omogućiti da cvjetaju bez kontrole - dodao je John.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.