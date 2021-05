Dvojac osvojio primamljiv iznos u Potjeri! Mladen im slučajno odgovorio na pitanje

Natjecatelji Oriano (72) i Stjepko (29) večeras su u Potjeri zadali glavobolju lovcu Mladenu Vukorepi. Naime, tijekom završne potjere u kojoj su odgovorili na ukupno 13 pitanja "lovili" su se za iznos od 114.500 kuna, a zahvaljujući Vukorepinoj pogreški i ponuđenom točnom odgovoru van vremena kojim su se uspješno poslužili, došli su do svog cilja i osvojili primamljiv iznos.

Foto: HRT screenshot

- Opseg kojeg trokuta se izračunava O = 3a ? - upitao je Lokas Vukorepu koji je ishitreno rekao: "Jednakokračan" te se zaustavio kako bi se ispravio i ponudio točan odgovor: "Jednakostraničan". Međutim, to je bilo već nakon što je prihvaćen prvi, netočni odgovor.

Dvojcu je to poslužilo da vrati Vukorepu korak unazad, a uz to omelo ga je i pitanje o kombinaciji tipki u Microsoft Wordu.

- Što ćete napraviti ako se u Wordu koristite kombinacijom tipki CTRL i U? - pitao ga je Lokas, a Vukorepa je odgovorio da će se sve poništiti. Međutim, ta kombinacija tipki znači da će se određena riječ ili dio teksta podcrtati te su ga tako još jednom uspješno udaljili od njihovog cilja.

Iduće pitanje koje je lovca omelo na putu do dvojca je pitanje o istarskom naselju Ursaria. Mladen je kazao "dalje", a Stjepko je ponudio točan odgovor - Vrsar.

- Da i to je, bojim se, to - priznao im je Mladen kojem je nakon toga ostalo još 10 sekundi da ih dostigne do 13. pitanja, ali to je bilo premalo vremena za iskusnog lovca da dostigne dvojac.

