Publika i profesor iz Požege nisu znali odgovor na pitanje o kultnom filmu, znate li vi?

Ovotjedno izdanje "Milijunaša" obilježili su nastupi troje natjecatelja. Na "vrući stolac" nasuprot Tariku prvi je sjeo Požežanin iz prošle emisije, Hrvoje Vlahov. Filmsko pitanje spriječilo ga je u osvajanju iznosa od 64.000 kuna. Ivan Bilić iz Zagreba nije znao odgovor na pitanje o biblijskim knjigama te je natjecanje napustio s tisuću kuna, a Tamara Zaninović Šošić nakon predstavljanja ima pozivnicu za iduće izdanje kviza.

Hrvoje Vlahov, srednjoškolski profesor, otvorio je emisiju. S lakoćom je stigao do devetog pitanja na kojem je trebao odgovoriti tko nikada nije zajedno igrao u istom nogometnom klubu: C. Ronaldo i Beckham, Ronaldinho i Messi, Del Piero i Zidane ili Bergkamp i Henry.

Hrvoje je rekao kada je pitanje već sportsko da bi volio da je iz bilo kojeg drugog sporta, a ne iz nogometa. Svašta prati, ali nogomet ne posebno. Nije uspio sam doći do odgovora. Zatražio je i Tarikov savjet treba li pitati publiku, na što mu je on rekao da misli da to i nije baš pitanje za njih.

Zatražio je džokera "zovi" koji mu je prvo spomenuo da je riječ o odgovoru pod A. Budući da je i on tako razmišljao, prihvatio je džokerov savjet i ponudio odgovor pod A: C. Ronaldo i Beckham, što mu je donijelo 16.000 kuna.

Nije znao odgovor na deseto pitanje koji je pjesnik, poput mitskog Leandra, preplivao Helespont odnosno Dardanele? Tasso, Puškin, Kranjčević ili Byron?

Iskoristio je džoker "pola-pola". Ostali su odgovori Puškin i Byron. Ponudio je odgovor D - Byron. Točnim odgovorom osvojio je 32.000 kuna.

Na 11. pitanju trebao je odgovoriti u kojem je filmu Gregg Toland do vrhunca razradio umijeće dubinskog kadra? Metropolis, Vrtoglavica, Građanin Kane, Zameo ih vjetar. Nakon analize, rekao je da nije siguran što znači dubinski kadar pa je zatražio pomoć publike. Njih 5% odlučilo se za Metropolis, 45% za Vrtoglavicu, 31% za Građanina Kanea i 19% za film Zameo ih vjetar. Odlučio je poslušati publiku i tako napustio natjecanje s iznosom drugog praga od 32.000 kuna. Naime, točan je odgovor Građanin Kane.

Najuspješniji u igri "Najbrži prst" bio je Ivan Bilić iz Zagreba - kemičar, zaposlen, trener i igrač košarke.

Ivan je zapeo na sedmom pitanju za 4.000 kuna. Trebao je odgovoriti u kojoj se knjizi u šestom poglavlju spominju bijelac, riđan, vranac i sivac? Postanka, Izlaska, Brojeva ili Otkrivenja.

Odlučio se za džokera "zovi" koji nije znao odgovor. Tek poslije Ivan je shvatio da se radi o biblijskim knjigama i odmah je ponudio odgovor A - Postanka.

Točan odgovor bio je knjiga Otkrivenja. Kući je otišao s iznosom od 1000 kuna.

Drugi "Najbrži prst" bila je Tamara Zaninović Šošić - majka, domaćica, cvjećarka, psihoteraputkinja. Njezinim predstavljanjem zaključeno je večerašnje izdanje popularnoga "Milijunaša". Tamara u idućoj emisiji nastavlja pohod na milijun kuna.

