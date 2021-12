Doru u natjecateljskom kontekstu preskačem, a možda jednog dana Europu pokorim svojom pjesmom

Krajem studenog ovogodišnja eurovizijska predstavnica Albina Grčić (22), na sceni poznata samo kao Albina, izdala je singl "Plači mila" koji je, sudeći prema reakcijama publike, odmah pronašao put do publike. Novi videospot u samo pet dana pregledan je više od 100 tisuća puta i odmah završio u trendingu na YouTubeu što Albinu neizmjerno veseli jer po prvi put u svom životu pjesmu nije samo otpjevala nego i napisala.

Jake emocije

– Tekst je iznimno osoban, govori o osobi koja mi je jako bliska. Pjesma je inspirirana stvarnom životnom situacijom koja se dogodila u mojoj neposrednoj blizini i kojoj sam samim time svjedočila. Posvećena je svima onima koji su izgubili voljenu osobu, prošli kroz faze krivljenja, ljutnje i tugovanja, ali ih je ipak nešto vratilo u život. Nada, djeca, želja za životom... – govori nam Albina. Za pjesmu kaže da je vrlo emotivna, iako njezin ritam to na prvu možda i ne otkriva, pa Albina vjeruje da će oni koji je pažljivo prožive slušajući i gledajući spot shvatiti što je ona sama osjećala dok ju je pisala. Emocije su bile jake i u trenucima dok je osoba bliska Albini, kojoj je pjevačica i posvetila ovu pjesmu, prvi put čula njezine stihove. – Djelovala je iznenađeno. Nije to ni najmanje očekivala, ali vjerujem da joj je drago što su ti stihovi ugledali svjetlo dana i što netko drugi također može pronaći utjehu u njima – ističe Albina.

Tekst je u potpunosti sama napisala, dok glazbu supotpisuju Branimir Mihaljević i Max Cinnamon. Za spot "Plači mila" zaslužan je duo Sestrice iza kojeg stoje Luka Sepčić i Ana Badurina s kojima je Albina surađivala prije objave ljetnog hita "La La Love".

– Drago mi je što je pjesma pronašla svoj put do publike, koja je dosta dobro primila nešto drugačiji zvuk, ali i stihove koje sam sama pisala. Oni nisu pisani tako da je sve transparentno, dapače, iza svakog stiha krije se slika i emocija koju će netko osjetiti, a netko ne – ističe Albina i dodaje da je za neke dijelove pjesme inspiraciju pronašla i u sve popularnijem glazbenom žanru – trapu. – Još se otkrivam, sazrijevam, upoznajem sve više ljudi iz industrije, slušam sve više različite glazbe...Tako da me jako zanima kamo će me sve to odvesti! Za sada sam prilično zadovoljna. Ništa ne forsiram, nego idem kamo me vodi srce – kaže Splićanka.

Kreiranje i otkrivanje nove autorske pjesme, priznaje, nije bio nimalo jednostavan proces. – Ne znam mogu li ljudi uopće doživjeti koliko je nama izvođačima izazovno pjevati pjesmu koju smo sami napisali ili smo sudjelovali u njezinu stvaranju. Uopće nemaš percepciju je li to kvalitetno. No, i do mene je, jako sam samokritična – priznaje Albina.

Najveći joj je izazov, priznaje, bio pisati na hrvatskom jeziku. – Bez obzira na to što se radi o materinskom jeziku, bojala sam se da možda neću imati što reći, ali misli su samo izlazile i na kraju završile na papiru – otkriva glazbenica. Na ovaj novi korak u glazbenoj karijeri potaknula ju je upravo 10-dnevna izolacija u Varšavi u kojoj je završila početkom kolovoza. Tada je nakon nastupa na poljskoj nacionalnoj televiziji saznala da je zaražena koronavirusom.

– Izolacija je za mene bila itekako plodonosna u autorskom smislu. Nastalo je nekoliko tekstova, nakon čega sam se ohrabrila i počela češće pisati. Veselim se podijeliti to s publikom kroz nove glazbene brojeve – kaže Albina. A osim novih glazbenih brojeva veseli je i revijalni nastup na Dori u veljači 2022.

– Naravno da se veselim Dori, to je svakako jedna prekretnica na mom zvjezdanom putu. Za sada nismo krenuli s pripremama, ali razmjenjujemo ideje i razvijamo strategiju. Jedva čekamo! – uzbuđena je glazbenica koja za sada, kako kaže, više nema natjecateljskih ambicija.

Sjajno iskustvo

– Doru u natjecateljskom kontekstu preskačem. Imala sam svoju priliku i sjajno iskustvo na Eurosongu. Naravno da bih voljela ponoviti, možda s autorskom pjesmom, ali smatram da za početak trebam pronaći vlastiti zvuk i raditi na njemu, a onda za nekoliko godina, nikad se ne zna – napominje Albina. A dok se ponovno ne odvaži stati na pozornicu Dore kao natjecatelj Albina šalje podršku svojim kolegama, a otkriva i koga bi voljela vidjeti i kao svog nasljednika na eurovizijskoj pozornici.

– Ima nekoliko izvođača za koje mislim da bi donijeli nešto drugačije i svježe na toj pozornici, npr. Lorena Bućan, moje curke iz grupe Eclipse, Zsa Zsa… Naravno, jako je bitna i sama pjesma, ostavljam mogućnost da me iznenadi – kaže Albina.

Za kraj nam je otkrila i svoje planove za najluđu noć u godini. Unatoč nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji i brojnim otkazanim nastupima Albina se dočeku ipak veseli.

– S obzirom na to da godina ne vrvi svirkama i nastupima, novogodišnja večer rezervirana je za uski krug prijatelja i bližnjih. Ne sumnjam da ćemo je učiniti nezaboravnom na naš način – zaključuje Albina.

