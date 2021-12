Publika razočarana zbog odustajanja Nine Martine Korbar: 'Neka puste snimku s probe'

Bivša sudionica showa 'Život na vagi' i ovogodišnja natjecateljica u 'Supertalentu' Nina Martina Korbar (28) u nedjelju je iznenadila pratitelje i gledatelje spomenute emisije kada je na svom Instagramu objavila da odustaje od natjecanja zbog zaraze koronavirusom.

Nina je inače za svoju audicijsku emisiju zaradila brojne komplimente gledatelja na račun njezinog glasa, a mnogima je bilo žao što takav talent neće dobiti priliku za daljnje natjecanje i svoju šansu.

"Ne budi tužna, ti si za nas pobjednica", "Ajme a ja čekala samo vaš nastup", "Baš mi je žao", "Toliko mi je žao", pisali su joj u komentarima punim podrške. Jedna pratiteljica napisala joj je: "neka puste snimku s generalne probe", na što je Nina uskoro odgovorila: "a da bar, ali ne funkcionira to tako".

Podsjetimo, Nina je u nedjelju u podužem opisu objasnila zašto odustaje od natjecanja.

„Dragi svi, ne znam kako započeti s ovom objavom i kako vam ovo reći, jer sam i sama u šoku, ali, nažalost, moj put u Supertalentu je završio baš onda kad je trebao zasjati u punom sjaju. Naime, ovo su fotke s generalne probe, koja je bila predobra, zabavna, napravili smo top scenski nastup, dogovorili probnu šminku i frizuru, dizajnirali smo ženstveni i moćni styling, a pjesma? Pjesma je trebala biti 'Moja ljubav' Nine Badrić, ali u drugačijem aranžmanu, prilagođenom meni, mom izričaju, mom karakteru i s ciljem da sve vas zadivimo i napravimo jedan nastup na hrvatskom jeziku kakav ste vi zaslužili i koji ste jedva čekali. Marija Husar i ja smo imale nekoliko proba i bile smo jako uzbuđene oko nastupa, ali, nažalost, sve je to ostalo na ideji jer sam dva dana nakon generalne probe bila pozitivna na koronavirus i zato sam bila 'primorana' odustati od daljnjeg natjecanja i snimanja polufinalne emisije", ispričala je Korbar.

Nina Martina je otkrila i kako se osjećala. „Ta činjenica me šokirala, rastužila, rasplakala, ostavila me bez teksta. Nevjerica da neću nastupiti i da više nisam u Supertalentu je i dalje prisutna i ta činjenica me još uvijek boli. Bila sam spremna za nastup, spremna pružiti vam ono što vi iščekujete i zaslužujete, a to je brutalan vokalni i scenski nastup koji bi unio toplinu i radost u vaša srca. Jako mi je i neopisivo žao ovo pisati, tužna sam što sam trebala napustiti natjecanje, ponajviše jer mi vi pružate toliko veliku podršku, toliko me obasipate komplimentima i oduševljenim reakcijama na moje pjevanje da nemam riječi... Zbog vas sam dobila dodatnu hrabrost i još više ojačala samopouzdanje. Uvjerena sam da bismo ušli u finale i da bih uz vašu ogromnu podršku dogurala jako daleko, možda čak i do same pobjede“, napisala je.

