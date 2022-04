Doris Dragović: Volim što imam 60 godina. To je moj dar, moj ukras, nešto što je trebalo doživjeti i proživjeti

Doris Dragović prije tjedan dana je održala koncert u Čakovcu tijekom kojeg je publici opet pružila nezaboravan doživljaj. Njezini obožavatelji joj poslije koncerta često znaju ostaviti poklone, a prisjetila se i nekih neobičnih koje je tijekom godina dobila.

- Jedan obožavatelj poklonio mi je čudan vadičep, ni danas ne znam kako funkcionira. Ali meni je zapravo sve otkačeno, od plišanih igračaka do DVD-a koji su mi prijateljice napravile intervjuirajući svoje bližnje u tajnosti za rođendansko iznenađenje - ispričala je Doris za Story. Splitska pjevačica je dva puta sudjelovala na Eurosongu, 1986. je osvojila 11. mjesto s pjesmom "Željo moja" u Norveškoj, a 1999. je s "Marijom Magdalenom" osvojila 4. mjesto u Izraelu. Osvrnula se i na to kako ovo glazbeno natjecanje izgleda sada.

- Eurosong nije ono što je bio. U moje vrijeme bavili smo se pjesmom i sva promišljanja usmjeravali prema njoj. Samim time bio je to pravi izazov za pjevača. Danas Eurosong u fokusu prvenstveno drži spektakl i isključivo se njime bavi. Natjecatelji su stoga izazvani da se bave prezentacijom, čega je pjesma postala samo dio, a to nije moj prostor. Albina je moj posebni dragulj i to je to. Ovogodišnja pobjednica Dore Mia Dimšić dokazana je umjetnica i vjerujem u nju bez obzira na bilo kakve plasmane na Eurosongu. Mia, želim ti dobar glas i mirno more - kaže Doris. Na temu godina i starenja kaže kako starenje ne doživljava kao gubitak.

- Srića se, kao i ja, s godinama mijenja, sa spoznajom života, i to je dobro. Bili bismo smiješni da nije tako. Bili bismo smiješni da sa 60 plus još lunjamo po klubovima do jutra, a gastritis kida. Ili da vozimo sportske automobile u koje ne možeš sjesti nego ležiš, a kralježnica ubija. Sva srića da nitko nije takav! Volim što imam 60 godina. To je moj dar, moj ukras, nešto što je trebalo doživjeti i proživjeti. Zahvalna sam za ožiljak, za svaku boru. Ne doživljavam starenje kao gubitak, nego kao skupljanje i koliko mnogo toga imam skupiti. Mnogo emocija, događaja. Doživjeti sve, svakog čovjeka, osobu golemo je bogatstvo. Stoga kada stanem pred tisuće ljudi, obraćam se svakome ponaosob - govori Doris.

VIDEO Novi udarac za poznatog TV doktora! Biden zbog ovog traži da hitno da ostavku