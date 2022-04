Ivana Knoll: Vrlo smo konzervativna zemlja u kojoj je neprihvaćeno slikati se u rublju i kupaćim kostimima

Nakon Svjetskog prvenstva u nogometu održanog 2018. godine u Rusiji Ivana Knoll dobila je titulu najljepše navijačice naših vatrenih. Na svom Instagram profilu, gdje ima više od 500 tisuća pratitelja, objavljuje fotografije u izazovnim izdanjima, a u posljednje vrijeme sve se češće javlja iz inozemstva gdje počinje ostvarivati kontakte s novim klijentima te graditi svoj posao i izvan Hrvatske. Influencerica Knoll ima i svoj modni brend u kojem je osmislila kupaće kostime, a žao joj je što se posao na društvenim mrežama još uvijek kod nas ne priznaje kao ozbiljan posao.

– Kod nas sve to zaostaje. Prvo, ljudi to neće ni priznati to kao posao jer misle da je to samo naslikavanje, izvor novca u nemoralu. To je daleko od istine, ja sam otvorila obrt zbog toga, moji glavni prihodi, uz moj modni brend, upravo su moje društvene mreže. Imam puno suradnji, s nekim brendovima imam i višegodišnje ugovore. Za sve to je trebalo jako puno odricanja, truda i ulaganja tijekom godina – rekla je Ivana za 24 sata. Osvrnula se i objavljivanje fotografija u izazovnim izdanjima i dodala kako su joj u Hrvatskoj poručili kako bi trebala smanjiti broj seksepilnih fotografija na društvenim mrežama.

– Kod nas je problem isto tako što smo vrlo konzervativna zemlja u kojoj je i dan-danas neprihvaćeno slikati se u rublju i kupaćim kostimima, a kako biste to kupili ako ne vidite kako to na tijelu stoji – poručuje Knoll. Kostarika je trenutačna lokacija na kojoj se odmara, a potom će se zaputiti u Los Angeles.

