Ovo nije očekivala! Pogledajte kako je Vannina zgodna kći iznenadila mamu

Uoči koncerta u Areni Zagreb, kojim će obilježiti 30 godina karijere, Vanna je gostovala u emisiji ‘Dalibor Petko Show’. Iako su je tijekom gostovanja iznenadili kolege Zsa Zsa, Boytronic i Ivan Dečak iz grupe Vatra, jedno je iznenađenje bilo potpuno neočekivano za pjevačicu. Naime, po prvi puta u televizijskoj emisiji gostovala je Vannina samozatajna kćer Jana.

Foto: CMC



Da ju Vanna nije ni najmanje očekivala pokazala je igra asocijacije, u kojem pjevačica ni nakon deset Petkovih tragova nije uspjela pogoditi o kome se radi. Lijepa dvadesetjednogodišnjakinja pojavila se već u spotu ‘Puna memorija’, no ovo je bio njezin televizijski debi. ‘Meni je oduvijek bilo fora, čak sam se i malo previše hvalila s time da mi je ona mama, iako dugo nisam kužila što radi. Znala sam da lijepo pjeva, ali mislila sam da to sve mame rade. A onda sam shvatila što sve radi, gdje sve nastupa i sad ju snimam iz prvog reda. Htjela bih biti malo više kao ona kad odrastem, jer ona mi je uzor’, rekla je Jana, što je raznježilo pjevačicu. ‘Kad mi ljudi prigovaraju zašto nisam više snimala, putovala i radila koncerte ona i njezin brat su razlog’, izjavila je ponosna mama.

Jana je otkrila i kako je završila u maminom spotu. ‘Bilo mi je jako drago da to mogu napraviti za nju. Prva reakcija mi je iskreno bila šok, ali čak sam i samu sebe iznenadila na kraju. Da me je to pitala prije par godina mislim da čak ne bih ni pristala’, rekla je Jana, koja je podijelila iskustvo sa snimanja. ‘Tata je cijelo vrijeme nadzirao snimanje. I onda je došao kadar u kojem se dečko koji je glumio, i ja držimo za ruke. Redatelj kaže morate se sad pogledati jako duboko s ljubavlju. Velim ja može, vrlo rado, ali molim vas maknite tatu, jer ne mogu pred njim’, kazala je Jana kroz smijeh.



Mama i kćer okušale su se i u posebnom izazovu. Zajedno su plesale Macarenu, Labuđe jezero, Riverdance, Single Ladies i Thriller Michaela Jacksona te oduševile gledatelje emisije. ‘Da nismo ovdje sad bi vjerojatno bile skupa u shoppingu ili na sladoledu zajedno. To su neki naši mali rituali nedjeljom’, rekle su.

