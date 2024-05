Luka i Tijana pobjednici su treće sezone: 'Ovo je definitivno avantura mog života'

Nakon mjeseci intenzivnih izazova, strateških poteza i emotivnih trenutaka, preostali natjecatelji 'Survivora' suočili su se s posljednjim iskušenjima te su se najbolji iz plavog i crvenog plemena okrunili titulama pobjednika. Vaterpolist Luka Rimac iz Osijeka odnio je konačnu pobjedu u igri protiv magistre kineziologije Mihaele Pavlović, a studentica Tijana Jeremić bila je bolja u srazu s osobnim trenerom Stefanom Arsićem.

Spektakularna završnica u kojoj su gledatelji imali priliku svjedočiti dramatičnom završnom izazovu, donijela je neočekivane preokrete. Nakon prve igre po jedan bod imali su Tijana i Luka, a za konačnu pobjedu trebali su prikupiti dva boda. Tijani je to odmah pošlo za rukom na drugom poligonu, pa je pobijedila Stefana rezultatom 4:1 i time osvojila titulu jedine preživjele u crvenom plemenu. „Ovo je bilo predivno iskustvo koje se ne može opisati riječima, ne može se platiti. Budi najbolje i najgore u čovjeku. Posebno će mi ovo značiti jer imam 20 godina i imala sam mnogo toga za naučiti od ovih predivnih ljudi. Ovo će me svaki dan podsjećati na to koliko sam bila jaka“, poručila je Tijana.

Napetost je dosegla vrhunac u natjecanju između kandidata plavog tima koji su odigrali gustu borbu za pobjedu. Naime, u prvom krugu Luka je pobijedio Mihaelu rezultatom 5:4, ali u drugoj je igri pobijedila ona njega i to rezultatom 4:0. Stoga su oboje morali u treću, odlučujuću igru, u kojoj je naposljetku Luka pobijedio s rezultatom 4:0.

Luka Rimac tako je postao pobjednik plavog plemena. „Kad smo došli, rekao sam da će nam ovo sigurno biti avantura života. Ovo je definitivno avantura mog života. Toliko smo dana ovdje, toliko uspomena imamo… Drago mi je što sam se prijavio i što sam pobijedio. Mihaela je bila odličan član plavog plemena, želim joj zahvaliti“, rekao je Luka.

Luka Rimac i Tijana Jeremić podijelit će nagradu u iznosu od 30 tisuća eura, a nakon gotovo 90 dana koje su proveli u Dominikanskoj Republici, kući se vraćaju s pobjedničkim peharom i brojnim nezaboravnim uspomenama.

