Nikolinu Pišek razljutio srpski tabloid: 'Natrag marš u pećinu iz koje ste izgmizali'

Jedan je srpski tabld objavio vijest kako Nikolina Pišek navodno ima novog dečka, a voditeljicu je to toliko razljutilo da se s njima odlučila obračunati preko Instagrama.

- Nikolina Pišek ima novog dečka! Priznala sve, on joj je pomogao oko sređivanja vile: 'Nisam imala dovoljno novca'", stoji u naslovu jednog srpskog tabloida pa je Pišek na to i odgovorila. "Alo, bolesnici, žrtve sje*anog balkanskog zaostalog mentaliteta u kojem žene ne mogu ništa same ako nemaju muškarca uz sebe. Nemam ništa načelno protiv muškaraca. Kao niti bilo koga drugog. Ali protiv bezumlja u kojem se svaki moj uspjeh pripisuje 'misterioznom muškarcu' - imam. Bolesnici. Partner? Je li vam ikad palo na pamet da to može biti recimo - poslovni partner? Sad natrag marš u pećinu iz koje ste izgmizali, napisala je Nikolina, a onda se dodirnula i mizoginije i šovinizma.

Foto: Instagram

- Kao majka dviju djevojčica, pitam se - kuda ovo sve vodi? I to pretežno gledajući medije - osobito u Srbiji, da budem potpuno precizna. Nemojte niti pokušavati ovu moju misao okarakterizirati kao nacionalizam. Jer odmah otklanjam te ideje. Pitanje šovinistički intoniranim i mizoginim medijima - imate li vi žensku djecu? Majke, sestre, prijateljice? Možda ste, što je još strašnije, i ženske autorice ovih sramotnih tekstova i sigurno i vas bole, ali nemate izbora? Budući da sustavno, i tekstovima, a još više dvosmislenim naslovima žene gurate u nišu u kojoj su one dobre dok su nečije, sigurno "kurve" kada nešto postignu, otpad kada su "šutnute" ili ničije... Bilo kakva druga opcija nije opcija. A meni je bolja budućnost naše djece jedina opcija, dodala je Pišek.

Foto: Instagram

Podsjetimo, početkom tjedna Nikolina je uselila u vilu u podnožju Sljemena i na Instagramu je podijelila nekoliko videosnimki na kojima je pokazala kako je uredila svoju vilu. Pokazala je kako je uredila blagovaonicu te dio dnevnog boravka i još jednom je pokazala kako uz stil za modu ima i stila za uređenje interijera. Na snimkama se vidi kako je svoj novi dom uredila popularnim komadima namještaja kao što su stolci Calligaris Oleandro, a pokazala je i kako izgleda njezina garderoba u novoj vili. Potom se ponovno javila te otkrila da je održala prvu zabavu u vili.

VEZANI ČLANCI:

„Imamo prvi mini party!” pohvalila se voditeljica. Potom je podijelila fotografiju svoje luksuzne kupaonice. „Ovo na svjetlarniku je ptica, sleti mi svako jutro... Ako to ne vrijedi svakog graška znoja uloženog u ovo, ja ne znam što vrijedi. P.S. Ima da se uvalim u ovu kadu prvu put”, napisala je Nikolina na fotografiju. U snimci na Instagram priči podijelila je još neke dijelove interijera.

VIDEO: Euroviziju su minute dijelile od neviđenog skandala, u javnost su isplivali detalji