Dino Jelusić zasvirao na otvaranju Thrill Blues Festivala!

The Thrill Isn't Gone! Blues se vratio na obale Cetine u petom izdanju Thrill Blues Festivala, jedinstvene glazbene manifestacije koja je ove godine u Trilj dovela sudionike iz čak devet zemalja, a prvi put se proteže na tri dana. Službeno otvorenje je kao i svake godine bilo u petak navečer dobro poznatim Welcome Jamom, na kojem svake godine glazbenici sviraju u raznim kombinacijama, no ove godine zasvirao je i jedan specijalni gost.

Dino Jelusić u subotu je trebao s grupom Whitesnake nastupiti na zagrebačkoj Šalati, no koncert je otkazan zbog bolesti članova benda. Jelusić je pauzu iskoristio za posjet Thrill Blues Festivalu, a na molbu organizatora je i zasvirao na pozornici u Gradskom parku.

- Kako je, nažalost, uz još tri koncerta Whitesnakea otkazan i onaj u Zagrebu, svi smo to iskoristili za neku vrstu kratkog odmora. Tako sam i ja došao do Zagreba na par dana, ali vuklo me da se okupam u našem moru pa sam nakratko produžio i do Splita. Zatim sam s ekipom završio u Trilju na blues festivalu, ispričao nam je Jelusić koji je oduševljen atmosferom u Trilju. Jelusić se prije nekoliko dana posebno zahvalio hrvatskim fanovima koji su došli na koncert Whitesnakea u Belgiji. Našem su glazbeniku na pozornici dodali hrvatsku zastavu, koju je Dino ponosno stavio ispred svojih klavijatura.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 01.07.2022., Trilj - Prva vecer Thrill Blues Festival. Nastup Dik Banovich. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dinini obožavatelji moći će "Hrvatski ponos" vidjeti 4. srpnja u Budimpešti ili 5. srpnja u Beogradu, gdje iduće nastupa grupa Whitesnake koja je na oproštajnoj turneji frontmena Davida Coverdalea. Mnogi su se ponadali kako će ga upravo Dino zamijeniti u ulozi glavnog vokala. Naime, on je u Whitesnakeu trenutačno na poziciji klavijaturista i pratećeg vokala.

– To me jako puno ljudi pitalo. Ali meni je ova uloga sasvim okej. Ne želim uopće imati pressing dobivanja glavnog vokala u legendarnom bendu, jer imam svoj bend i tamo sam svoj čovjek. To je na Davidu - rekao nam je Dino koji osim s Whitesnakeom radi na novom materijalu i sa svojim bendom Animal Drive.

– Čekam da se riješe neka legalna pitanja s kojima se, nažalost, borim već dvije godine. Imamo gotov album na kojem smo radili više od dvije godine i to zvuči za poludjeti – rekao je Jelusić kojem svirka s Whitesnakeom nije ostvarenje sna.

– Svirka s Whitesnakeom nema veze s mojim snovima. Ja sanjam malo drukčije stvari. Napuniti sve ove dvorane s Kellerom, Brodom i Lepoglavcem tijekom 7-8 godina. To je san. Samo da se riješe legalna pitanja i problemi i već imamo golem broj poziva i velike planove za van. Dotad – Whitesnake i ispraćaj legende – zaključio je Jelusić.

Svirkom u Trilju oduševljen je i Michael Limnios, poznati grčki novinar koji je na festivalu drugu godinu zaredom

- Bio sam u Memphisu puno puta i nalazim dosta sličnosti s Triljem. Veseli me da ove godine nastupaju glazbenici iz čak devet zemalja. Festival bi dakle trebao promijeniti ime u Thrill International Blues Festival. Ovo što imate u Trilju nema u niti jednoj zemlji jugoistočne Europe. Uvjeren sam da će festival biti i bolji, rekao nam je Limnios.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 01.07.2022., Trilj - Prve veceri Thrill Blues Festivala nastupao je Charlie&Bell Blues Experience. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Inače, ovogodišnji program na Thrill Blues Festivalu počeo je u petak u 11 sati Školom bluesa, u kojoj su najmlađi Triljani od profesionalaca mogli učiti o bluesu. U gradskom kinu otvorena je izložba poljske umjetnice Danute Matysik, a nakon toga je i održana premijera dokumentarca Sonnyboy iz Stubničke Slatine. Svirka u gradskom parku počela je u Acoustic Root Showcaseom, a nastupili su Charlie & Bell Blues Experience, Dik Banovich i Lou & Meg. Bogat program prije Welcome Jama nastavljen je i promocijom knjige "Manchester Evening Blues" Normana Beakera.

Druga večer festivala u gradskom parku počinje u 18.30 nastupom domaćih snaga D'Bluz, a nakon toga održat će se i promocija albuma "Mirna Bosna" livanjske grupe 4 Hombres & Flowery. Odmah nakon njih svirat će i Odin Sokač, 14-godišnja blues senzacija iz Zagreba, a nakon toga na pozornicu penju se najveće zvijezde - Thrill All Stars s Mikeom Vernonom, Ralph De Jong, Barry Finnerty Superbad Funk Machine, Norman Beaker Trio i Gisele Jackson uz pratnju Raphael Wressning Soul Gift Banda.

Posljednji dan festivala rezerviran je za sportske aktivnosti. U popodnevnim satima održat će se Blues Run, 5-kilometarska utrka koja počinje i završava u Gradskom parku. Kreativni pokretač utrke je Run Croatia, cijenjena sportska organizacija koja već godinama organizira jako popularne tematske utrke širom Hrvatske. Glazbenu blues-večer, nakon proglašenja pobjednika utrke, predvodi Vedran Božić i Rock Mastersi.