Dečki iz KUKU$a o glazbi u Hrvatskoj: 'Sustavno se radilo na njezinom uništavanju'

U studiju Večernji TV-a ovog tjedna ugostili smo grupu Kuku$ koja sutra slavi desetu godišnjicu rada. Bend ovim povodom 7. listopada organizira veliki koncert u Domu sportova koji je odavno rasprodan. U studiju su se našem novinaru Samiru Milli pridružili Hiljson Mandela i Goca RIP iz KUKU$a te govorili o ovom koncertu i karijeri.

Hiljson i Goca prvo su otkrili kako se osjećaju uoči ovog velikog koncerta.

- Uzbuđeni smo. Već polagano i nervozni. Kako se koncert približava, osjećamo se kao da idemo na prvi nastup - rekli su.

Hiljson i Goca znaju se od djetinjstva, a u emisiji su otkrili kakvu su glazbu slušali tijekom godina. Otkrili su i kako su se našli u glazbi, govorili o svojoj diskografskoj kući, kao i prisjetili se svojih glazbenih početaka.

- Na početku nas je bilo šest u grupi, ali prije prvog albuma, kad smo htjeli baš napraviti nekakav album, njih trojica su rekli da je njima to preozbiljno. Bila im je to neka zabava u početku, iako to je i dalje zabava. Sami su onda skočili s broda u more - rekao je Goca.

Hiljson se osvrnuo i na to misli li da je njima žao za ovaj potez.

- Ne znamo je li im žao. Oni su stvarno ponosni i uvijek govore to. Imaju i danas svoje bendove i mislim da im nije žao, jer puno puta je percepcija o nama da smo mi nekakve debilčine. Tako da vjerujem da bi oni to još uvijek izbjegli - rekao je te dodao da vjeruje da bi s vremenom i oni postali imuni na te komentare i predrasude.

Dečki iz KUKU$a otkrili su i kako su se odlučili baviti trapom.

- Svidjelo nam se. Dobro nam je zvučalo i poluplesna muzika je. Pogodila nas je negdje i to je bilo to - otkrio je Goca. Kuku$ovci su se osvrnuli i na uspjeh svoje pjesme 'Oće K***c'. Kazali su da smatraju da je pjesma toliko popularna jer se s njom mogu poistovjetiti i ljudi koji nisu toliko upoznati s rapom i trapom, kao i da naziv i tekst pjesme se koriste i u svakodnevnom govoru. Dečki su otkrili i da su ovu pjesmu snimili u Gocinom stanu na najlošijoj opremi koju su imali.

Osvrnuli su se i na popis glazbenika na Billboardovoj ljestvici najslušanijih pjesama u Hrvatskoj. Hiljson je pokušao objasniti kako to da se na ovoj ljestvici nalazi tako malo domaćih izvođača.

- Bili smo i mi na Billboardovoj ljestvici, kada je tek izašla. Bili smo s Debilima, ako se ne varam. Kasnije sam ja imao pet stvari na Billboardu sa svog albuma Mandela effect. Bilo je još i nekih povrata na ljestvicu. No, u suštini Billboardova ljestvica radi se po tome što sluša najveća količina ljudi. Pošto je jako puno novaca u regiji, showbusiness se radio puno prije s nekom zabavnom glazbom nego kod nas. Mislim da je to puno više rezoniralo. Mi imamo još uvijek taj neki bubble gum kalup i neki uhodani mediji prate izvođače koji uopće nisu nikakve zvijezde. Te pjesme su nekako napravljene da samo zadovolje kriterije radija. Samim time, radio je neki format koji bi se trebao prilagođavati. Kod nas mislim da su se autori opustili i u toj komfor zoni stvorili diskomfor za sve mlađe generacije. Mi imamo cijeli jedan period hrvatske zabavne glazbe, nakon dancea, koji je bio jako popularan u regiji, ali je propao. Usuđujem se reći. Sve o čemu se priča i pjeva su nekakve ljubavi, miris jastuka... To su neke gluposti. Ne znaš ni za koga je, nije ni osobno, ne osjetiš žar, to su floskule... Imamo mi legendarne izvođače, ali mislim da se sustavno napravilo uništavanje hrvatske glazbe. Je l' to bilo slučajno ili namjerno ili oboje... - rekao je Hiljson svoje mišljenje.

- Od dance do trapa, mislim da je bio period kada Hrvatska nije nudila ništa po čemu je prepoznatljiva. Hrvatska je uvijek radila najbolju glazbu kada je crpila iz svjetske glazbe. Taj cijeli dance je bio u vremenu, zato smo bili jaki. A onda tu neke pjesme 'cici-mici' ... - dodao je.

Dečki iz benda osvrnuli su se i na svoje albume te otkrili kako su željeli uvesti još jednu promjenu u hrvatsku glazbu, a cijeli razgovor i sve detalje možete pogledati u videu ili na YouTube kanalu Večernjeg lista.

