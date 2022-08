Dečki iz Broda koji repaju kao rođeni Amerikanci: 6IXVILLE bira svoju hip-hop lektiru

Za sve nas koji detaljno pratimo razvoj hip-hop i rap scene u Hrvatskoj, a da pritom nismo grupa onih cinika ili tragača za dlakom u jajetu, nema ljepše stvari nego kad vidimo da se netko probio do određene količine ljudskih ušiju isključivo svojim vještinama.

Taj jedan lijepi primjer nalazimo kod izvođačkog dvojca iz Slavonskog Broda, pod nazivom 6IXVILLE. U njemu djeluku Tricky (Daniel Šišić) i GOMD (Mario Miličić), a definitivno je prosječnom slušatelju hip-hopa u Hrvatskoj najzanimljiviji aspekt kod njihovog stvaralaštva izvođenje na engleskom jeziku.

Međutim, to nije ono izvođenje na engleskom jeziku 'napola' gdje se tu i tamo ubaci pokoji 'slang', da vam netko prije slušanja nije rekao da je riječ o momcima iz Hrvatske, bili biste uvjereni da je riječ o izvođačima iz SAD-a.

Vrlo dobro se to može primijetiti na njihovom prvom singlu 'Lifeline', ali i na pjesmama 'Ballin' i 'High Hopes' koje je potpisao Tricky na svojem mini-projektu.

Međutim, valja istaknuti da 6IXVILLE ima hvalevrijedne projekte i na hrvatskom jeziku, kao što je nešto brži i življi singl 'Realstar', ali i kao što je nešto laganiji i sporiji singl 'Danas'

U pjesmama 6IXVILLE dvojca nećete čuti moderne isfucane rep motive poput droge, niskomoralnih žena i materijalizma, već najčešće introspektivne teme o putu, motivaciji i nagonu ka kvalitetnijem životu.

Grupa iz Slavonskog Broda djeluje na sceni u posljednje četiri godine, a u tom periodu su objavili nekolicinu projekata, ukupno više od 30 pjesama. Kao mladi i poprilično specifični izvođači prikladni su gosti za deveto izdanje Hip-hop lektire.

Hip-hop lektira by 6IXVILLE:

Foto: Instagram/6IXVILLE

1. Biggie - Machine Gun Funk

Najtvrđi i najjači cadence ikad u rep igri, točka. Iako u diskografiji ima samo 2 albuma, od kojih je jedan izašao posthumno, neupitan je njegov utjecaj na rap igru, i sound koji je donio tad, još uvijek nekako zvuči unmatched iako je već preko 25 godina prošlo od tad. Apsolutni klasik s epskog "Ready To Die" albuma, koji ako još slučajno niste, taman stignete poslušati prije 30. obljetnice izlaska iduće godine.



2. Bliss n Eso - Reflections

Vjerujem da dosta ljudi nikad nije čulo za ove australske dijamante, al ja ih budno pratim i 'bengam' još od 2010. godine. Bliss, Eso i DJ Izm, zvukovno i lirički su od početka bili nekako najbliže zvuku koji je nama osobno pasao i tematici koju smo htjeli prenijeti kroz glazbu. Nikad neću zaboraviti nebrojene trenutke koje smo Gxmd i ja podijelili uz ovu timeless traku. Albumi "Running On Air" i "Circus In The Sky" su takva remek-djela, i vjerujem da ću se uvijek osjećati kao mladić dok ih slušam.



3. El Bahattee - 981 (ft. Tram 11)

Vjerojatno prvi rep ikada koji sam čuo, i to mi je buraz vrtio na staroj liniji nekad 2005. I to se sjećam da su bila dva CD-a, na jednom je bio ovaj masterpiece, a na drugom je bio 8 Mile soundtrack. Kakve uspomene, stari moj. Mladi tremovci i nikad mlađi Bahati, teški klasik kao i cijeli album "Svaki pas ima svoj dan", zauvijek će imat posebno mjesto u srcu.

4. Gang Starr – Royalty

Šta reći, Guru i DJ Premier, jedan od najvećih tandema u hip-hop povijesti. Kakva gospoda, kakav beat i kakva poruka. Jednostavno zdrava stajališta. Zahvalan sam što sam na svom come-upu imao priliku pronać' i slušat nešto ovako dobro, što me na kraju kroz sve te godine i oblikovalo u artista koji jesam danas.

5. Nipsey Hussle - Million While You Young (feat. The-Dream)

Ne mogu izostavit legendu Nipa s ove hip-hop lektire. Iako je cijeli "Victory Lap" realno za izdvojit, ova traka mi je posebna jer uvijek probudi tu pobjedničku motivacijsku energiju u meni, što mislim da je i bio cilj ove trake, kao i njegovog cijelog stvaralaštva. I do današnjeg dana, iako više nije s nama, i dalje motivira i inspirira ljude kroz svoju glazbu i kroz to kakva je glavešina i ikona bio. Hvala na svemu Nipsey.



6. J.Cole - Love Yourz

Treba li puno pričati o opusu ovog rap genija? Volio ga, ne volio, ne možeš opovrgnuti kvalitetu. Ovu traku sam izdvojio jer me od cijele njegove diskografije najčešće pogađala. A tko posluša, čut će i zašto. Obožavatelji hip-hopa danas sve manje i manje slušaju ovakve stvari pod izlikom da je to vrijeme rapa prošlo i da ne trebaju nikog da im se pametari o tome kako trebaju živit. Žao mi je koliko dobre glazbe, pogotovo za dušu, takvi ljudi propuštaju.



7. KOTA The Friend - Can't Please Everybody

Ovo nije ni pjesma koliko je "Lyrics To Go" shemica kako on to voli nazvati, u kojima nikad dovršene pjesme pakira u projekt tog tipa. Prvo u što sam se zaljubio kod hip-hopa/rapa je ta mogućnost da nosiš srce na rukavu preko instrumentala, gdje daješ svoju autentičnu priču. Ovo stavljam pod "lektiru" jer svaka od 24 linije nosi određenu težinu, koju ni ja ni ti ne možemo percipirat kao Kota dok ju je pisao, ali je ipak osjetim(o). Ako ti se ovo svidi, dopusti si poslušat cijelu diskografiju od ovog nezavisnog artista. Obećajem da se nećeš razočarati. Najsvježiji i najautentičniji u igri upravo.



8. Iasiah Rashad - 4r Da Squaw

Teški klasik, ako isto definiramo klasiku. Također težak izbor iz cijele diskografije odnosno s cijelog albuma tako da svima koje stvarno zanimaju ovi naši izbori više preporučamo bacit uho na cjelokupne opise svih iznad navedenih artista. Nije klasična hip-hop traka niti klasičan hip-hop album, ali sigurno jedan od njih koji je pomjerio do tad postavljene granice. Kad je Kendrick jedan od rijetkih featova na albumu, mislim da govori dovoljno samo za sebe. Jedan od albuma koji je indirektno uvjetovao sve naše projekte koji će doći poslije njega.



9. Joey Badass - Devastated

Hit. Cijeli taj album je itekakav "hit", ali ova pjesma je najbliže hit okvirima s takvog besprijekornog albuma. Pjesma sadrži sve što bi neka pjesma za hip-hop lektiru u 2022. trebala sadržavati. Nama je dodatno posebna jer obilježava dane u kojima smo se Tricky i ja nabrijavali na rep igru dok joj još nismo bili ni blizu, a sad kad smo došli bliže, još jasnije vidimo zašto nam je bilo bolje izdaleka, ali i dalje jasno čujemo zašto je ovo toliki hit. Nije sve u glazbi. Nije sve u repu. Nije sve u parama. Većina toga je u putu. Većina toga je (u) danas. Većina toga je u tebi. U nama.

"I used to feel so devastated, at times i thought we'd never make it. But now we on our way to greatness, and all that ever took was patience."



10. Marchelo - Ponos

Rijetkost je da postoji ikakva publika za "hip-hop lektire" kod nas. Teško da postoji publika za "hip-hop", a kamo li za lektire iz istog. Ali kad smo kod hip-hop lektire, pogotovo na Balkanu, Marchelo je ona koja se po meni ne smije preskočit. Uz to je čovjek doslovno lektira. Bilo mi je teško odabrat pjesmu, al sam se odlučio na ovu isto iz sentimentalnih i nostalgičnih razlika. Čovjek mi je davao smjerove za život kroz glazbu. Čovjek ih je dao i vama, samo je pitanje jeste ih poslušali i primjenili. Mislim da je to poanta hip-hop lektire.



Hvala na prilici da podijelimo s vama šta nas je oblikovalo na ovom glazbenom i životnom putu i vjerujemo da je ovo savršena plejlista za "feel good" dan. 6IXVILLE