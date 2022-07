Čovjek koji 'udara' višeznačja i multirime cijelo 21. stoljeće: Scriptor izdvaja hip-hop lektiru

Ako u hrvatskoj tražite tehnički besprijekornog hip-hop izvođača, koji uz nevjerojatno dobro poznavanje materije hrvatskog jezika zna i ispričati kohezivnu priču koja tjera na razmišljanje, pronaći ćete ga u Scriptoru.

Scriptor (pravog imena Vladimir Andrassy) je zagrebački MC iz Maksimira koji radi i stvara jako dugi niz godina, tijekom cijelog 21. stoljeća te čovjek koji je s dobrim razlogom smatran jednim od najnadarenijih i najinteligentnijih hip-hop izvođača u povijesti naših prostora.

Njegove ćete pjesme najlakše prepoznati prema korištenju uvijek svježih i uvijek zanimljivih multirima, vrsnih višeznačja koje vas tjeraju na ponovna preslušavanja, prepoznatljivog vokala te tema koje nikada ne bježe od stvarnog stanja.

Iako se i prije toga pojavljivao na mnogim pjesmama s danas široj javnosti poznatim imenima hip-hop scene (npr. Vojko V, Frenkie) svoj prvi projekt u karijeri Scriptor je objavio 2005. godine s kolektivom Nas Pet (Ropez, Valar, Peta, Bayal i Scriptor). Album Repetika obilježio je 2005. godinu na takozvanoj hrvatskoj hip-hop demo sceni.

Osim tog kolektiva, Scriptor je tijekom godina bio i član kolektiva Sinestet, K.R.A.S.T. ekipe, grupe Shizo, grupe ONI te najrecentnije dvojca GIR i Skrile. U svojoj karijeri je izbacio više stotina pjesama te ukupno više od deset projekata, od kojih je onaj najrecentniji solo album "Sutra snimamo spot", koji je ugledao svjetlo dana u svibnju ove godine.

Od cijele Sciptorove diskografije visoko preporučamo album "Klasik" u suradnji s već spomenutim GIR-om te projekt Strip s producentom Calltrainom, iako stoji činjenica da je za ljubitelje onog iskonskog hip-hopa svaki Scriptorov album za preporuku.

Budući da je Scriptor jedna od iskusnijih, ali i tehnički najpotkovanijih 'glava' u domaćem hip-hopu, savršen je gost za osmo izdanje našeg serijala hip-hop lektira. Idemo vidjeti što to Scriptor ima za predložiti kao deset obaveznih 'traka' za poslušati

Hip-hop lektira by Scriptor:

Foto: Instagram/DJ BeroZmay

1) Roc Marciano - Hide My Tears

Album Roc Marciana „Marcberg“ obilježava početak nove ere klasičnog hip hopa koji se produkcijski naslanja na zvuk New Yorka iz sredine devedesetih, ali izlazi iz tadašnjih okvira sempliranja, ritmike i zvučne slike pjesama općenito. Podloge na koje snima Roc Marciano (bilo da ih sam radi, bilo tuđe) su uglavnom u ulozi zvučne kulise koja postavlja atmosferu pjesme, bubnjevi gotovo nikad ne vode glavnu riječ, a često ih uopće nema. Rocov glas je samo jedan, nedominantan sloj u muzici koju radi, što je naizgled u potpunoj suprotnosti s činjenicom da je i tekstualno i izvedbeno izvanredan. Dobar primjer svega opisanog je ova pjesma.

2) Ka - No Downtime

Slično kao i Roc Marciano, Ka je predvodnik novog vala klasičnog hip hopa kojem svjedočimo posljednjih dvanaestak godina. „Grief Pedigree“ je odličan album, a „No Downtime“ je jedna od pamtljivijih pjesama na njemu. Ka sam radi svoje podloge, snima spotove, izdaje i prodaje svoju muziku. Inspirirao je mnoge od nas u tom pogledu.

3) WestsideGunn feat. Conway - The Cow

Big Ghost je, prije nego se etablirao kao producent, na svom blogu godinama ismijavao Drake-a i ostale izvođače kojima je glavni cilj bio dodvoravanje što širem krugu ljudi, potpuno zanemarujući bilo kakvu primisao artističkog kredibiliteta. Tu i tamo je nekoga i pohvalio, a s vremenom je u potpunosti promijenio narativ u podržavanje i produciranje vrhunskih repera koji su ispod radara rep publike. Među prvima je hvalio Conwaya i njegovog polubrata WestsideGunna, dva repera iz Buffala koji su se polako probijali svojim mixtape-ovima. „The Cow“ je pjesma s WestsideGunnovog mixtape-a „Hitler Wears Hermes IV“, a na njoj se nalazi Conwayev vers nakon kojeg smo svi znali da je Conway novi najbolji reper. Počela je era Griselde. Daringer je gotovo preko noći postao producent u ligi Alchemista.

4) Benny The Butcher - Broken Bottles

Conway i WestsideGunn su između ostalog poznati po svojim live repovima na radijskim emisijama. Sjećam se da sam s GIR-om i Bero Zmajem gledao jedno od tih gostovanja na kojem su predstavili Benny-ja i odmah smo se složili da je i on odličan. Benny se vrlo brzo nakon toga dokazao kao možda i najbolji reper iz Griselda ekipe, a album „Tana Talk 3“ i ova pjesma to dobro prikazuju.

5) 38 Spesh & Benny - Intro

Da je sve ostalo samo na Griseldi možda bi se moglo govoriti o iznimki i slučajnom proboju grupe rep entuzijasta, ali drugi izvođači od kojih neki jesu, a neki nisu povezani s Griseldom, pokazuju da se u zadnjih deset godina promijenilo nešto u zraku tih manjih gradova na istoku Amerike. 38 Spesh je reper i producent iz Rochestera s impresivnom diskografijom, a okuplja ekipu pod nazivom Trust (label se zove Trust Comes First ili skraćeno TCF). Njegov album s Bennyjem „Stabbed & Shot“ je jedan od najboljih rep albuma u posljednjih nekoliko godina, a prva pjesma je odličan uvod u album. Podlogu je radio (Lil). Eto, još jedan jako aktivan reper i producent iz Rochestera.

6) Che Noir ft. Ransom & Spesh - Hunger Games

Che Noir je najbolja reperica koja se pojavila u posljednjih pet godina. 38 Spesh joj je mentor. Dio je Trust ekipe i u zadnje dvije godine sama producira svoju muziku. Albumi „After 12“, „Juno“, „As God Intended“ i „Food For Thought“ su svi redom odlični. Izdvajam ovu pjesmu jer je na njoj uz 38 Spesha još jedan jako dobar reper - Ransom.

7) The Alchemist feat. Earl Sweatshirt & Navy Blue - Nobles

Alchemist je već 25 godina ključni producent u hip hopu. Jako je produktivan i ima značajnu ulogu u tzv. „novom valu“ klasičnog hip hopa koji je tema ove liste. Ovo je pjesma s njegovog albuma „This Thing Of Ours“ i meni je jedna od dražih iz 2021. godine. Repaju Earl Sweatshirt i noviji jako dobar reper – Navy Blue.

8) Boldy James feat. Vince Staples - Surf & Turf

Boldy James je stalni suradnik Alchemista i zasad im je zajednička diskografija besprijekorna. Ovo je pjesma s albuma „The Price Of Tea In China“. Boldy ima vrlo specifičan, opušten delivery i glas koji lako ulazi u uho. Muzika koju radi na prvo slušanje nije naročito pitka, što vrijedi za većinu ovdje navedenih izvođača, ali nakon nekoliko slušanja stvari sjednu na svoje mjesto i oni čija je to šalica čaja će teško prestati s konzumacijom.

9) Freddie Gibbs & Madlib - Thuggin

Freddie Gibbs je jedan od najboljih repera posljednjeg desetljeća, a albumi s Madlibom („Piñata“ i „Bandana“) su po meni najbolje što je snimio. Ova pjesma je početak njihovog niza.

10) Rome Streetz feat. Mooch & Rigz - Cobra Clutch

Rome Streetz je još jedan u nizu fenomenalnih repera koji „nisu otkriveni“. Izdvajam ovu pjesmu jer je na njoj i Rigz, član Da Cloth ekipe, koji zvuči kao moderna kombinacija Nasa i Prodigy-ja. Umjesto ove pjesme, mogao sam navesti bilo koju pjesmu izvođača kao što su Planet Asia, Elcamino, Flee Lord,Hus Kingpin, Smoovth, Knowledge the Pirate, Willie the Kid, Pounds ili producenata kao što su V Don, Giallo Point, Nicholas Craven, Futurewave, DJ Muggs i Chup. To su ljudi koji trenutno rade kvalitetan hip hop u ovom podžanru, nazovimo ga tako. Za sve koji žele čuti nešto slično na hrvatskom jeziku, preporučam TDKM ekipu (Tibor, Flowdeep, Noti Limun, AGC i ostali).