Darija je riža koštala maksimalnog broja bodova: 'Puretina mi je bila fantastična, ali riža premasna'

Treći dan 'Večere za 5' u Sjevernoj Hrvatskoj mladi tata i suprug Dario ugostio je Natašu, Boženu, Nevenku i Dianu u kući svoje šogorice u Hrženici. Za svoju večeru osvojio je 39 bodova - Božena mu je dala devet bodova jer joj je riža bila premasna, a ostale gošće bile su sasvim zadovoljne. Dario, inače pekar po struci, prvo je spremao biskvit sa špinatom za roladu sa sirom i vrhnjem i šunkom - predjelo nazvano 'Mali zeleni'. Zatim je pripremao 'Čejk', cheesecake s namazom od lješnjaka i čokoladom, a na kraju se posvetio glavnom jelu - pohanim rolicama puretine punjenim šampinjonima, sirom i šunkom koje će poslužiti uz smeđu rižu s meksičkim povrćem kao prilog. Ovo jelo Dario je nazvao 'Pura iz Meksika'.

„Ekipa je odlična, u ponedjeljak smo se još malo suzdržavali, a danas će biti još bolje nego jučer“, komentirala je Diana, a s njom se slagala i Nataša: „Ekipa je super. Bolju nisam mogla poželjeti, nisam ni sanjala da bismo mogli tako dobro kliknuti, stvarno smo ekipa za poželjeti.“ Kad su gošće stigle, Dario ih je dočekao i ponudio lozovačom, medicom i rakijom od limuna. „Na dočeku mi je izgledao dosta ukočeno i kao da je imao veliku tremu,“ rekla je Božena, a Nevenka dodala: „Jučer je bio opušteniji, danas je imao tremu i bio malo ukočeniji.“

Predjelo 'Mali zeleni' svidjelo se gošćama. „Okus predjela je bio dobar, nisam se tome nadala jer ne volim špinat, ali je bio ukusan“, rekla je Diana i dodala kako joj je porcija bila preobilna. Za stolom je vladala tišina, što su gošće uglavnom pripisale umoru od prethodne večeri, a pomalo i Darijevoj tremi. „Možda smo premalo aperitiva popili“, našalila se Nataša. „Ne znam objasniti zašto nam je ponestalo energije“, komentirala je Božena, a Nevenka rekla: „Možda je i do nas bilo danas, možda smo svi bili umorni.“

'Pura iz Meksika' oduševila je sve, osim Božene: „Pohana puretina mi je bila fantastična. Međutim, riža s tim meksičkim povrćem mi je bila premasna.“ Desert 'Čejk' posebno je impresionirao gošće, koje su komentirale kako izgleda kao da je iz slastičarne i kako je jako fin: „Znači, ovo ti je ekstra“, zaključila je Nevenka. Uz desert se napokon i atmosfera poboljšala i gosti su se opustili.

Dario je gošćama podijelio poklone - magnete, rukavice za kuhanje i pregače, a zatim su se ekipi pridružili Darijevi prijatelji David i Matija, koji su im zasvirali i zapjevali. „Dario me jako iznenadio s večerom, nisam se nadala da će muškarac to tako pripremiti“, rekla je Diana, ali ipak dodala kako je očekivala malo bolju atmosferu. Preostalo je još ocijeniti večeru. Nataša, Nevenka i Diana dale su Dariju deset, a Božena devet zbog masne riže. „Kad meni muškarac spremni ovakvu večeru - predjelo, glavno jelo i desert to je desetka, dala bi ja i više da mogu“, rekla je Nevenka. Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra na RTL-u od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

