Danijela Martinović: Ta riječ postat će moja najveća noćna mora, ključ za sve moje tame

Kada sam pročitala prvo poglavlje svom mentoru i rekla mu koji naslov predlažem, on je bio oduševljen. Rekao je: ti ćeš odlučiti, ali apsolutno najljepši naslov koji možeš odabrati jer u ovom procesu ne samo da ćeš tuširati svoju dušu nego i mnoge druge - kazala nam je Danijela Martinović kada je objavila svoju knjigu "Tuširanje duše" u kojoj piše o vlastitom suočavanju s boli, ljubavi, srećom, svemu što ju je pratilo tijekom života, a to nije bilo baš lagano. - Vrlo je teško opisati nijanse i raspone stanja kroz koja sam prolazila stvarajući knjigu, no ono što je bitno naglasiti - nastala je bez predumišljaja. Nastala je iz moje duboke kreativne, moralne, a iznad svega emotivne potrebe - ispričala nam je Danijela tada. Sada je na svom Instagram profilu objavila isječak iz svoje knjige u kojem se prisjetila svog prvog nastupa na Splitskom festivalu.

- Debitantski nastup ostao je u mojoj maloj vječnosti zabilježen satenskim rozim kompletićem. Suknjica do malo iznad koljena, jaknica s puf rukavima i crne satenske rukavice. Trema mi je u potpunosti posušila jezik, nepce i usnice, jedva sam uspijevala odljepljivati dok sam pjevala: 'Zumbuli su cvjetali za tebe, ali nikad nije bilo sreće. Nada vene ali u plavoj vazi još te čeka ono divno cvijeće. Tresla sam se kao drvena balerina na koncima čiji se udovi pomiču pod direktivom nekog drugog. Uspjela sam.- napisala je na početku ovog odlomka.

- Došuljala sam se do kraja pjesme. Čujem pljesak, naklanjam se i krećem prema izlazu, ali već na prvoj stepenici netko je ispustio konce iz prstiju. Mala drvena balerina pala je preko svih stepenica i razbila oba koljena. U euforiji ne marim ni za bol, ni za krvava koljena. Ja, Danijela Martinović, djevojčica s petog kata zelene zgrade, djevojčica iz ulica neshvaćene djece i olujnih bura, djevojčica koja je čuvala svoje bijele balerinke s tankom plavom mašnicom u kutiji u kojoj su i kupljene da bi ih prošetala samo od nedjelje do nedjelje, samo od kuće do crkve i nikad nigdje više, djevojčica koja je rekla tati kako je imala samo četiri godine da će , kada naraste, biti pjevačica - upravo je nastupila na Splitskom festivalu - piše Danijela u odlomku posvećenom nastupu na festivalu.

- Onome koji je nama što i Talijanima San Remo, onome koji se u Splitu dočekuje kao i sv.Duje, onome za kojeg moliš Boga i tete što prodaju karte da dobiješ jednu, onoga zbog kojeg se mjesecima šiju najljepše haljine, onome na kojem su pjevali Đurđica i Novi fosili, Oliver, Tereza, Magazin, Balašević, Mišo Kovač, Indexi. Pozornicu na Prokurativima posjetili su čak i Claudio Villa, Gino Paoli i ja. Djevojčica s Brda. Frizuru sam radila sama. Posudila sam mamine željezne viklere, prijenosnu haubu i lak za kosu koji je mirisao na natapirane stare gospođe. Šminkala sam se sama nekim ostacima maminih ostataka olovki za oči i ruža za usnice koji sam s dna tubice vadila malim prstom. Na bini sam bila sama. Tada mi je to bilo sasvim prirodno, no u jednom trenutku, u mojoj ne tako dalekoj budućnosti, ta riječ postat će moja najveća noćna mora, ključ za sve moje tame po kojima ću dugo puzati...sama, samcata - poručuje na kraju odlomka.

