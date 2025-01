Sofia Vergara uhvaćena na romantičnom ručku sa zvijezdom Formule 1

Holivudska zvijezda Sofia Vergara (52) i vozač Formule 1 Lewis Hamilton (40) izazvali su lavinu nagađanja o novoj slavnoj romansi nakon što su uhvaćeni zajedno na intimnom ručku u New Yorku.

Prema izvješćima TMZ-a, par je proveo više od dva sata u razgovoru tijekom ručka, gdje su im se pridružili i prijatelji. Izvori tvrde da je Vergara bila toliko zaokupljena razgovorom s Hamiltonom da je jedva dotaknula hranu. Fotografije pokazuju kako su oboje zračili osmjesima i pozitivnom energijom, a njihova kemija nije promakla promatračima.

Kolumbijska glumica iza sebe ima dva braka i nekoliko medijski popraćenih veza. Joe Gonzalez bio je njen prvi suprug od 1991. do 1993. godine i otac je njezina sina Manola. Drugi brak s Joeom Manganiellom trajao je od 2015. do 2023. godine. Između ta dva braka bila je zaručena za Nicka Loeba od 2012. do 2014., s kojim je kasnije vodila dugogodišnju pravnu bitku oko smrznutih embrija.

Nakon razvoda od Manganiella, Vergara je kratko vrijeme viđana s ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom. Na ovogodišnjim Zlatnim globusima otvoreno je izjavila da za 2025. priželjkuje "zdravlje, novac i dečka - ili možda ljubavnika".

Lewis Hamilton, sedmerostruki svjetski prvak Formule 1, također ima bogatu povijest medijski eksponiranih veza. Najduža i najpoznatija bila je s Nicole Scherzinger od 2007. do 2015. godine. Nakon toga povezivan je s Gigi Hadid nedugo nakon prekida sa Scherzinger. Mediji su ga također povezivali sa Shakirom nakon nekoliko zajedničkih pojavljivanja, a viđen je i s Nicki Minaj na Tjednu mode u New Yorku 2018. godine.

Timing ovog potencijalnog novog para posebno je zanimljiv s obzirom na to da Hamilton ulazi u novu fazu karijere prelaskom u Ferrari za sezonu 2025. U intervjuu za The Times prošle godine, Hamilton je spomenuo kako jednog dana želi osnovati obitelj, ali trenutno se fokusira na karijeru.

Sofia je, s druge strane, lani snimila seriju "Griselda" za Netflix, a zatim otvoreno govorila o svojoj spremnosti za novu ljubav. Na pitanje o razlici između dejting scene u New Yorku i Los Angelesu, nedavno je priznala da je "trenutno slobodna... više-manje slobodna".

Iako ni Vergara ni Hamilton još nisu službeno potvrdili prirodu njihovog odnosa, fotografije s njihovog njujorškog susreta govore više od riječi, a njihovi obožavatelji s nestrpljenjem očekuju razvoj ove potencijalne nove holivudske romance.

