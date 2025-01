Atraktivna plavuša koja će pjevati na Trumpovoj inauguraciji odrasla je na selu: Naša djeca idu svake nedjelje u crkvu

Dok čekamo doznati tko će pjevati na inauguraciji hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, stigle su informacije o tome tko će pjevati na inauguraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kako pišu tamošnji mediji, riječ je za sada o pjevačici Carrie Underwood (41) te skupini Village People. Dok je Village People svjetski popularni bend te je njihova “Y.M.C.A”, čini se, Trumpova najdraža pjesma, ako je suditi po skupovima, na kojima se uvijek raspleše upravo na taj megahit, Carrie Underwood široj hrvatskoj javnosti vjerojatno nije toliko poznata.

Ta country pjevačica na inauguraciji će pjevati “America the Beautiful”. A tko je zapravo ta atraktivna plavuša i zašto je Trump odabrao upravo nju? Rođena 10. ožujka 1983. u Oklahomi, Underwood je odrasla na farmi svoje obitelji. Počela je pjevati dok je još bila jako mala, prvo u crkvi, a onda i na školskim priredbama i u talent showovima. Godine 2002. počela je studirati novinarstvo na sveučilištu Northeastern, no studij je prekinula dvije godine poslije, kada je dobila poziv za audiciju za sudjelovanje u “Američkom idolu”. – Prijavila sam se dial-up internetom svojih roditelja. Pomislila sam: zašto ne; ako i ne uspijem, barem će mi vrata biti zatvorena i onda mogu ići doma završiti školu i naći posao – rekla je.

Uspjela je proći i na kraju je čak i pobijedila jer je bila miljenica gledatelja. Dobila je glavnu nagradu, ugovor s diskografskom kućom 19 Recordings/Arista Records. Album koji je snimila ubrzo je postao velik hit. Prodan je u sedam milijuna primjeraka, a Carrie je u povijesti ostala zapisana kao jedan od najuspješnijih sudionika tog showa. No bez obzira na to što je već uspjela ostvariti snove svakoga klinca koji uzme mikrofon u ruke i sanja o glazbenoj karijeri, vratila se u školske klupe i završila fakultet. Godine 2007. ostvarila je još jedan uspjeh te je dobila Grammy za najboljega mladog glazbenika, ali i najbolju žensku country pjevačicu. Te godine vratila se u “Američki idol” te otpjevala obradu pjesme “I’ll Stand by You”. Iako je izvedba bila dostupna samo na iTunes, Amerikanci su masovno pohrlili skinuti pjesmu na svoje pametne telefone i kompjutore, njih čak 300.000 – prisjetimo se, u to vrijeme Facebook je tek stigao i nisu svi živjeli na internetu kao danas – pa je postala prva pjesma koja je bila dostupna samo digitalno, a da je došla na Billboardovu top 10 ljestvicu.

Još jedan njen uspjeh te godine bila je i moćna pjesma “Before He Cheats”, koja je prešla granice Amerike, o osveti ljubavniku za kojeg je bila uvjerena da ju je varao, a u pjesmi spominje grebanje automobila ključem i rezbarenje imena na kožna sjedala te razbijanje prednjih svjetala bejzbolskom palicom. Naravno, odmah je jasno zašto je pjesma bila tako viralna, često možemo pročitati priče upravo o takvim osvetama za prijevaru. Danas na YouTubeu ima 193 milijuna pregleda. – Možeš biti gangster, ali ovo ti je sigurno najdraža country pjesma – jedan je od komentara ispod videa. Album “Carnival Ride”, na kojem je ta pjesma, u prvom tjednu prodaje kupilo je čak pola milijuna ljudi. Kad je imala već četiri Grammyja na polici, stigao je i treći uspješan album (“Play On”), ali i promjena u ljubavnom statusu. Godine 2010. udala se za hokejaša Mikea Fishera. – Volim biti doma i nikada ne želim izaći iz kuće, nervozna sam kada je oko mene puno ljudi, a on ima milijun prijatelja i uvijek se družimo s njima, tako da mislim da smo jedno drugom dobar balans. Prvo dijete, Isaiaha, dobili su 2015. godine, a nakon nekoliko spontanih pobačaja, koji su im slomili srce, na svijet je 2019. stigao njihov drugi sin, Jacob. – Jacobe, žudjeli smo za tobom, molili se da te dobijemo, prošli smo težak i dug put da te možemo držati u rukama – napisala je na dječakov drugi rođendan pjevačica na Instagramu.

Karijera joj nije stagnirala ni sekunde. Nastavljala je objavljivat uspješne albume i dobivati Grammyje te je postala prva žena koja je imala četiri county albuma na vrhu Billboardove ljestvice. No u jednom trenutku i to se promijenilo, pa iako je fanovi i dalje obožavaju, karijera joj danas jednostavno nije ista, a mnogi joj zamjeraju što joj nova glazba zvuči jednako, štoviše generički.

Godine 2020. odlučila je objaviti i božićni album “My Gift”, a godinu dana poslije i album vjerske tematike “My Savior”. – Odrastanje na selu s roditeljima koji su me voljeli i u našoj crkvenoj obitelji definiralo je moje vrijednosti. Mali grad s mnogo dobrih ljudi ono je što me je pomoglo izgraditi kao osobu. Uspjela sam naučiti biti čvrsto na zemlji i to mi je pomoglo da raširim krila – rekla je i dodala da tako odgajaju i djecu: – Idemo u crkvu nedjeljom, djeca se igraju vani, a prije spavanja svi zajedno molimo. Carrie nikada nije javno govorila o svojim političkim uvjerenjima, ali protivnici Trumpa brzo su je napali nakon što je objavljeno da će pjevati na inauguraciji 47. američkog predsjednika.

– Volim svoju zemlju i velika mi je čast što su me zamolili da pjevam na inauguraciji te što ću ovako biti mali dio povijesnog trenutka – rekla je. U jednom prijašnjem intervjuu kazala je da je ljudi žele politički odrediti iako se ona nikada nije izjasnila o tome. – Pokušavam se držati što dalje od politike, barem u javnosti, jer nitko ne pobjeđuje. Potpuno je ludo što svi pokušavaju sve gledati crno-bijelo, a nije tako. Objasnila je da želi da se ljudi ujedine i počnu razmišljati o budućnosti. Nastup Carrie Underwood na inauguraciji zasigurno će biti prava poslastica za fanove jer se ne može osporiti da ima odličan vokal i da je talentirana, a postoji mogućnost i da njenoj glazbi šansu daju oni koji još nisu, pa je ovaj njen izbor, bez obzira na negodovanje nekih, najbolji potez koji je mogla povući.

