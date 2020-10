Danijela i Grašo na 'ispitivanju' otkrili koliko se dobro poznaju

Jedan od najdugovječnijih ljubavnih parova na našoj estradi su Danijela Martinović i Petar Grašo. Svoju intimu vole držati dalje od očiju javnosti i uz ovaj par u njihovih više od 20 godina sretne ljubavi ne veže se nijedan skandal. Svoju vezu nisu okrunili brakom, a Danijela je u jednom intervju rekla kako je to njihova zajednička odluka.

- Mislim da je to jedan klišej, to je ladica koju nekako svi pokušavaju gurati, teško mi je o tome pričati, mi smo toliko dugo godina već u vezi. Samo živimo svoju ljubav i želimo to držati dalje od medija i javnosti - rekla je tada. RTL Exkluziv priveo je Danijelu i Petra na malo ispitivanje kako bi vidjeli koliko se dobro poznaju. Ista pitanja postavili su Danijeli i Petru, a od deset odgovora pet im je bilo identično.

Petar nije znao koja knjiga je Danijeli najdraža i što ona najviše voli kod njega, ali zato je neke puno važnije stvari jako dobro znao. Znao je ime njezine najbolje prijateljice, njegov odgovor na pitanje zašto Danijela voli svoj posao bio je identičan kao i Danijelin odgovor. Znao je i koja je njezina omiljena boja i omiljeni film, ali i jako je dobro znao odgovor na pitanje koja je životna filozofija njegove partnerice: Iskoristi trenutak u kojem živiš.