Danas bi slavila 43. rođendan, a njena tragična smrt šokirala je Hrvatsku

Prije 11 godina u teškoj prometnoj nesreći preminula je glumica Dolores Lambaša. Ona je 23. listopada 2013. godine zadobila teške ozljede u prometnoj nesreći koja se dogodila na dionici autoceste A3 kod Sredanaca. Dolores je bila u automobilu kojim je upravljao njezin kolega Stojan Matavulj (63), a nesreća se dogodila oko 6.45 sati na autocesti A3 (sjeverna kolnička traka), kod Velike Kopanice (Brodsko-posavska županija), u smjeru Zagreba.

Do nesreće je došlo nakon što je Matavulj, s kojim je 32-godišnja Dolores bila u automobilu marke Nissan, naletio na WV Polo slavonskobrodskih registarskih oznaka zbog nedržanja dovoljnog razmaka. Vozač iz Pola izjavio je nakon nesreće kako je Matavulj došao do njega i pita ga je li dobro, a potom je uzeo u naručje Dolores i počeo je dozivati njeno ime.

Dolores i Stojan vraćali su se iz Beograda gdje su bili na jednoj predstavi i na povratku iz Beograda odlučili su se zaustaviti u Iloku. Iz hotela u kojem su rezervirali smještaj medijima su nakon nesreće potvrdili kako je oboje glumaca otkazalo svoje sobe te su odlučili vratiti u Zagreb. Zbog čega su odlučili promijeniti svoje planove nisu nikome rekli pa ni Stojanovu prijatelju s kojim su tu večer bili u Iloku.

– Rastali smo se oko ponoći. Ja sam otišao kući, a oni su trebali otići na spavanje. Tako su mi rekli. Još smo se i dogovorili da se vidimo ujutro prije nego što krenu na put. Kada sam došao ujutro pred hotel, vidio sam da im nema automobila. Zaposleni u hotelu rekli su mi da su otišli i da nisu prespavali u Iloku. Ne znam zašto su promijenili planove i prijašnji dogovor. Kao da se prst sudbine umiješao u sve to – rekao nam je Željko Sladetić, Stojanov prijatelj s kojim smo razgovarali nedugo nakon same nesreće prije jedanaest godina.

Nakon tragedije u kojoj je Lambaša izgubila život podignuta je optužnica protiv Stojana Matavulja za ubojstvo iz nehaja. Početkom 2016. godine Županijski sud u Slavonskom Brodu preinačio je presudu glumcu Stojanu Matavulju za izazivanje nesreće u kojoj je preminula glumica Dolores Lambaša. Uvjetna presuda tada je zamijenjena kaznom zatvora u trajanju od godine dana. Nakon osam mjeseci zatvora Matavulj je pušten zbog uzornog ponašanja, a uvjetna istekla mu je 30. rujna 2017. godine.

– Na groblje idem često, što ću... Ali to mi ne olakšava. Ako ne idem, užas, a ako idem, isto. Kad je vidim na televiziji, čini mi se kao da je tu, kao da je živa. Šok je kad upališ slučajno pa vidiš ili ako mi jave da je na televiziji. Što mi to vridi kad mog diteta nema. Svaki 23. mi je grozno, ali ne samo tada nego svaki dan. Nju je ubilo jedanput, a mene svaki dan ubija. To mi je bilo jedino dite, živjela san za nju, mučila se i sve. Grozno se osjećam – priznala je Doloresina majka Alma Petrović za 24 sata 2020. godine te dodala da joj ništa lakše nije.

Inače, Dolores je rođena u Šibeniku 1981., gdje je završila jezičnu gimnaziju i Glazbenu školu Ivana Lukačića. U serijama je debitirala 2006. godine ulogom 'Ruže iz sna' u ''Odmori se, zaslužio si''. Zatim su uslijedila gostovanja i uloge u ''Zauvijek susjedi'' i ''Zakon ljubavi'', a u ''Najboljim godinama'' tumačila je lik sportašice koja je u uvjerenju da je u njezinu tijelu zarobljen muškarac. Osim u serijama, Dolores je ostvarila i nekoliko filmskih uloga, a najpoznatija je ona u filmu Nikše Sviličića ''Vjerujem u anđele''.

