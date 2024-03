Glumica otkrila da je skinula 19 kg, prošle godine bila je očajna i molila pratitelje da joj doniraju novac

Britanska glumica Alice Evans opet je u fokusu javnosti, ovaj put jer tvrdi da je skinula 19 kilograma. Alice je pokazala novu figuru na Instagramu i napisala da će uskro otkriti kako je uspjela skinuti kilograme. Alice je postala tema medija posljednjih nekoliko godina ne zbog neke uloge već zbog razvoda od dvije godine mlađeg glumca Ioana Gruffuda. Nedavno je svoje prijatelje i pratitelje na društvenim mrežama zamolila da uplate koliko mogu na GoFundMe stranicu koju je otvorila kako bi skupila 174,895 kn za troškove brakorazvodne parnice i odvjetnika.

Naglasila je kako je odvjetnike koji su je dosad zastupali morala otpustiti jer nije mogla izdvojiti više novca za njih te da je potpuno bankrotirala. Glumica je inače u ožujku prošle godine otkrila kako će postati beskućnica. Evans je tada navodila kako će ona i njene kćeri, maloljetne Ella i Elsie ostati ''bez jedinog doma koji su imale''.

"Djevojčice i ja danas smo doznale da ćemo za dva mjeseca postati beskućnice. Bivši je platio dobru svotu da me ušutka, pa sam oklijevala podijeliti ovo, a sada istupanjem riskiram život. No, sad kada sam ih odvela na igranje i rođendane i kada su mi rekle koliko ću im nedostajati i da jedva čekaju imati 'obiteljski dan' sutra, krenule su mi suze. Suze zbog straha. Suze zbog mogućnosti da će im srca biti slomljena. One vole ovu kuću. Neće to biti kraj svijeta. Možemo naći neki stan i neko vrijeme plaćati najam, sigurna sam", napisala je tada na društvenim Nije otkrila je li stvarno ostala bez kuće do sada.

Razlaz Alice i Ioana poprilično je turbulentan, pogotovo što se u međuvremenu pojavila i treća osoba – glumčeva djevojka Bianca Wallace te sada prljavi veš, osim u medijima, iznosi i na sudu. Tako je glumac prvi put ispričao kako ga Evans maltretira porukama, zbog čega je zatražio i zabranu prilaska. Sudu je dostavio 113 stranica poruka i mailova koje mu je privatno slala Evans, a dodao je i objave na društvenim mrežama u kojim ga je, između ostalog, optužila i da se drogira.

– Prijetila je će mi učiniti ono što je Amber Heard učinila Johnnyju Deppu, da će reći ljudima kako sam zlostavljao naše kćeri i nju, da će pozvati policiju ako ne udovoljim njezinim zahtjevima... Prijetila je da će me prikazati kao narkomana i strpati u zatvor, da će napisati lažan dnevnik iz pozicije žrtve zlostavljanja i objaviti ga... Čak je rekla da će uništiti moju majku. Govorila je da će pobijediti jer će svi povjerovati njoj, a ne meni – kazao je Gruffudd.

"Napustio si me zbog te lisice! Ako me izbacite iz kuće, nazvat ću sve tabloide u Velikoj Britaniji. Sad više nema povratka. Neka ti bude jasno u što si se uvalio. Mislite da ste sad na lošem glasu? Misliš da ću prestati pričati kad sve ovo bude gotovo? Ostatak života posvetit ću širenju svijesti o tome što ste mi učinili", samo je jedna od poruka koje mu je slala Alice. Naime, mediji već neko vrijeme prate objave glumice na društvenim mrežama. Napisala je i kako joj je jednom suprug poručio da ide na kokainski party i da je kupio 24 grama kokaina. Dodala je kasnije i da je zabrinuta za sebe i svoju djecu jer ih njen suprug i njegova nova djevojka žele izbaciti iz kuće u Los Angelesu, gdje trenutačno živi. Tvrdi da tu kuću žele što prije prodati. Alice je nedavno objavila i poruku koju je direktno uputila novoj djevojci svog supruga.

"Hej, Bianca Mae Wallace, kradljivice mog muža, osobo koja mi je uništila život koji sam toliko dugo gradila, osobo koja si rasplakala moje dijete i koju nikada neću zaboraviti. Uglavnom, netko me večeras upozorio da svaki put kad objavim neku svoju relativno slatku fotografiju, u roku od 19 minuta pojavi se neki trol koji se pretvara da je na 'Biancinoj strani'. Iako, ne razumijem kako bi netko mogao biti na strani takve ku*** koja odvaja oca od njegovih dviju kćeri koje ga obožavaju, osim ako ta osoba nije u potpunosti lišena ljudske empatije. Sretno, Ioane. I oh, razmišljala sam da stavim Biancinu sliku pokraj jedne od mojih (nakon svih onih tvojih komentara – imaš 50 godina! Odustani! Tako si debela!), ali nisam. Jer to nije moj način. Kako ti se ovo sviđa?" napisala je glumica koja je nedavno bila i gošća u emisiji ''Lorraine'' gdje je iznijela potresne detalje o kraju braka te je jedva susprezala suze kazavši kako jednostavno nije ni predosjećala da bi se nešto takvo moglo dogoditi. Njen suprug Ioan s druge strane, nije aktivan na društvenim mrežama i ne oglašava se u medijima osim neke rijetke izjave. Ipak, s pratiteljima je podijelio da ima novu djevojku te joj je posvetio dirljivu objavu.

"Hvala ti što si mi vratila osmjeh na lice", napisao je uz zajedničku fotografiju Ioan na svom Instagramu i razbjesnio Alice koja je krenula u napad putem društvenih mreža.

