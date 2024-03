Baby Lasagna govorio o vjeri: 'To je nešto ultimativno, nema ništa iznad toga'

Umaški glazbeni Marko Purišić ovogodišnji je predstavnik Hrvatske na Euroviziji, a poznatiji je pod umjetničkim imenom Baby Lasagna te svojoj pjesmi "Rim Tim Tagi Dim". Marko je u svojim intervjuima u nekoliko prilika istaknuo i izrazito intimne stvari poput svoje borbe s anksioznošću, ali i vjere. Ranije je glazbenik rekao da mu je vjera pomogla kroz jedan težak period u životu.

- Nisam mogao boraviti s ljudima i bježao sam u izolaciju svog stana. Osjećao sam pritisak, kao da se moje srce nalazi u tuđoj šaci koja ga nemilosrdno stišće. Pratili su me umor i očaj, ukratko, upao sam u depresiju - priznao je Purišić za Bitno.net te nastavio:

- U jednom trenutku tama je postala neizdrživa. Nazvao sam tatu koji je točno znao što mi je potrebno. Odveo me k prijatelju svećeniku na razgovor. Nakon susreta s njim tama je polako počela nestajati, a njeno mjesto zauzimali su sreća i osjećaj ispunjenosti.

Nakon toga je promijenio svoj život. - Prestao sam slušati neke, do tada drage, bendove, osobito one čija su ikonografija i pjesme bile antikršćanske, ali to se dogodilo prirodno. Kao što bodybuilder koji želi ići na natjecanje neće pojesti pizzu. Jednostavno ne ide jedno s drugim.

Svako jutro, kazao je, pročita nekoliko poglavlja Biblije. - Svako jutro pročitam nekoliko poglavlja Biblije jer smatram važnim poznavati Njegovu Riječ. Također slušam duhovnu glazbu, gledam Chosen (proplakao sam, valjda, na svakoj epizodi)… zapravo na sve strane pronalazim stvari koje me tješe. No najviše mi znači euharistija, a definitivno obožavam mise zornice u vrijeme došašća. Prošle sam godine propustio samo jednu...

Sada se u razgovoru za InMagazin ponovno osvrnuo na temu vjere i toga koliko mu je važna. - Mislim da je to normalna stvar nekog tko je vjernik. Mislim da je vjera svakom vjerniku najvažnija stvar u životu jer je to nešto ultimativno i nema ništa iznad toga. Ja sam samo rekao nešto što meni leži na srcu, ne postoji ništa specifično što je dovelo do toga - ispričao je 28-godišnji glazbenik.

- Moram reći da sam brzopleto iskoristio riječ depresija. Nikad mi nije bila dijagnosticirana, ne znam imam li je ili nemam. Govorio sam to više laički, bio sam bio kod psihologa više puta. Anksiozan jesam. Vjera mi je tu puno pomogla, da se pronađem u tome i da pronađem istinu - dodao je Baby Lasagna.

