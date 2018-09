Šime snimio video za oboljelu od leukemije. 'To će me motivirati da ozdravim'

Da ima veliko srce i da neizmjerno cijeni svakog navijača naš nogometni reprezentativac Šime Vrsaljko dokazao je još jednom.

Ovaj put su ga za malu pomoć zamolili prijatelji 27-godišnje Katarine kojoj je u travnju dijagnosticirana leukemija, a ova dijagnoza je nije pokolebala i liječenje odlično podnosi, s jutro nakon što je Hrvatska pobijedila Englesku na SP-u branila je svoj diplomski rad na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

"Ona je naša snaga i inspiracija. Način na koji se posljednjih nekoliko mjeseci nosi s ovom bolešću nešto je nevjerojatno. Niti jednom nije pokleknula i od trenutka u kojem je saznala dijagnozu ponavlja kako je to nešto što će ona pobijediti, rekla je Nikolina Vidović, koja je s još 12 prijatelja priredila predivno iznenađenje oboljeloj prijateljici Katarini Katić, prenosi 24 sata.

Napisali su ovo njeni prijatelji koji su joj za rođendan odlučili prirediti iznenađenje i snimili su video u kojem joj čestitaju rođendan s brojnim dobrim željama. Pred kraj video Katarinu je dočekalo pravo iznenađenje - rođendan joj je čestitao i Šime Vrsaljko.

"Iako je nismo nikad vidjeli da plače zbog bolesti, tad je pustila suzu. Vidjevši njeno lice, svi smo bili svjesni koliko joj to znači. Rekla je da će je taj video motivirati da ozdravi", opisuje Nikolina.

[video: 26669 / ]

"Preko nekoliko prijatelja došli smo do Vrsaljkova tate i u roku od dva sata poslao nam je video u kojem Kety čestita rođendan i diplomu. Nije se dvojio ni sekunde. Odmah je reagirao i odlučio pomoći. Nismo mogli vjerovati što imamo. Razmišljali smo kako da joj taj trenutak učinimo još posebnijim, pa smo u video dodali i svoje čestitke. Sve traje manje od pet minuta, ali svi ćemo to pamtiti do kraja života", objasnila je prijateljica Nikolina kako je došlo do nezaboravnog iznenađenja za njihovu prijateljicu.

"Pozdrav Keti, sretan rođendan ti i čestitam ti i na diplomi. Da mi budeš vesela, zadovoljna i ponosna kao što sam i ja ponosan na tebe kako si navijala za nas cijelo ovo Svjetsko prvenstvo, ja sam tvoj velik vatreni navijač. Za kraj drži se i veliki pozdrav", poručio je Šime u video koji će vam zasigurno izmamiti suzu na lice.

