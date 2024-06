Courteney Cox otkrila da osjeća prisutnost preminulog kolege: ‘Razgovaram s Matthewom Perryjem. On je tu‘

Glumac Matthew Perry bio je jedan od članova glumačke postave serije "Prijatelji", a napustio nas je u listopadu prošle godine u 55. godini života. Mnogi obožavatelji popularne serije ovaj gubitak ne mogu prežaliti, a isto je i s njegovim glumačkim kolegama. Naime, glumica Courteney Cox (59), u seriji je glumila jednu od glavnih likova Monicu, a istaknula je i koliko joj fali kolega.

- Zahvalna sam što sam mogla tako blisko surađivati s njim toliko godina. Često me posjećuje, ako vjerujemo u to - kazala je glumica u jučerašnjem intervjuu o preminulom kolegi. Cox je, kako prenosi Page Six, rekla da osjeća da je njezin kolega prisutan uz nju.

- Razgovaram s mamom, tatom, Matthewom. Osjećam da ima puno ljudi koji nas vode. Osjećam da je Matthew sigurno tu - rekla je glumica koja je u seriji s Perryjem glumila i par.

Podsjetimo, Perry je preminuo iznenada. U listopadu je pronađen mrtav u svom domu u Los Angelesu. Glumac je preminuo nakon sportskog treninga na kojemu je bio tijekom jutra i to na popularnom 'piklbolu'. Tu je bio oko dva sata, a po povratku kući poslao je asistenta da obavi neke stvari za njega, a kad se on vratio, otprilike dva sata kasnije, našao je Perryja mrtvog u jacuzziju te pozvao 911. Nalaz obdukcije koji je kasnije objavljen pokazao je da je njegova smrt bila nesreća izazvana "akutnim učincima ketamina" te je utapanje navedeno kao faktor koji je pridonio njegovoj smrti. Ostali uzroci koji su doprinijeli smrti glumca navedeni su kao bolest koronarne arterije i učinci buprenorfina, koji se koristi za liječenje poremećaja ovisnosti o opioidima, navodi se u priopćenju medicinskog istražitelja okruga LA., piše BBC.

- Uz visoke razine ketamina pronađene u njegovim uzorcima krvi post mortem, glavni smrtonosni učinci bili bi i od kardiovaskularne prekomjerne stimulacije i od respiratorne depresije - objasnio je obdukcijski nalaz viši zamjenik medicinskog istražitelja Raffi Djabourian, prenosi Press Associationu. Objasnio je i kako je došlo do utapanja u bazenu u kojem je pronađen bez svijesti 28. listopada ove godine.

- Sigurno je pao u nesvijest i utopio se. Bolest koronarne arterije doprinosi zbog pogoršanja učinaka miokarda na srce izazvanih ketaminom. Učinci buprenorfina navedeni su kao doprinosi, iako nisu na toksičnim razinama, zbog aditivnih respiratornih učinaka kada su prisutni s visokim razinama ketamina - rekao je Djabourian. Tjedan i pol dana prije smrti Matthew Perry je primio infuziju ketamina kao lijek za depresiju, a medicinski istražitelj Djavourian objašnjava kako ketamin ostaje u tijelu do tri, četiri sata te da ta terapija nije mogla izravno dovesti do njegove smrti.

David Dadiomov koji je stručnjak za kliničku farmakologiju, objasnio je u videu obdukcijski nalaz koji je otkrio uzrok smrti slavnog glumca. - Buprenorfin i ketamin vjerojatno su korišteni prema liječničkim uputama i na recept. Međutim, postoje indicije o dodatnim dozama ketamina koje su potencijalno premašile kliničke propisane doze ketamina - rekao je Dadiomov.

Nalaz obdukcije je pokazao kako je kod Perryja razina ketamina bila dosta velika te je imao više anestetika u sebi od osobe pod općom anestezijom. Policijska istraga je pokazala kako u domu zvijezde serije "Prijatelji" nisu pronađene nikakve ilegalne supstance te je policija pronašla samo lijekove koje mu je propisao liječnik.

