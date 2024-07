Četvrti dio serijala započetog prije skoro pola stoljeća

Policajac s Beverly Hillsa: Axel F, Netflix

Pa koliko smo ovo čekali! U svakom slučaju predugo, jer posljednji je nastavak kultnog filmskog serijala o detroitskom policajcu Axelu Foleyju i njegovim dogodovštinama s losangelskim kolegama Taggartom i Rosewoodom koji istražuje ubojstva iza kojih redovito iznikne organizirani kriminal povezan s politikom ili visokim društvom snimljen još 1994. godine. No, Netflix si može priuštiti rizik oživljavanja franšize stare 30 godina i u situaciji kada magija Eddieja Murphyja više ne funkcionira onako efikasno kao što je nekada bio slučaj. Čovjek koji se smije unatrag, kako ga je nekada netko nazvao, bio je simbol 80ih godina s nizom velikih hitova koji su ga katapultirali u vrh hollywoodske A-liste, jedna je od tih uloga bila i ona Axela Foleyja. U trenutku kada ovo pišemo film još nismo mogli pogledati, no oživljavanje kultnog serijala svakako zaslužuje podužu najavu. Odmah ćemo u nju uključiti popis glumaca, gdje su ponovo Bronson Pinchot kao Serge, John Ashton kao Taggart, Judge Reinhold kao Rosewood, pa onda i Joseph Gordon Levitt, Paul Reiser pa i Kevin Bacon. Svakako bismo preporučili da se prije gledanja novog “Policajca s Beverly Hillsa”, koji je na Netflixu najavljen za 3. srpnja, dakle već bi trebao biti raspoloživ, ipak pogledate sva tri ranija nastavka, ako već niste. Prilično smo uvjereni da je i ozbiljan dio mlađih generacija pogledao originalnu trilogiju jer, čini nam se, da je snimana i danas, bila bi uspješna. Vjerojatno ne toliko koliko prije 40 godina kada se pojavio prvi film, ali svakako podosta jer je formula jednostavna. Riječ je o klasičnom ljetnom pitkom akcijskom krimiću sa snažno naglašenom humornom komponentom, što sve daje vrlo efektan paket koji je tadašnja publika, pa i mi, obožavala. Ne zaboravimo niti atraktivnu glazbenu temu koja se dugo dugo provlačila po radijskim postajama i danas je doista dio glazbene filmske povijesti. Također, prvi je film i najdohodovniji nakon 1977. u kategoriji R, odnosno filmova koji nisu prikladni za djecu. Ukupno je trilogija s budžetom od 90 milijuna dolara zaradila 735, bilo je pokušaja i televizijske serije, no pilot snimljen 2013. neslavno je propao. Možda je za četvrti nastavak, u kojem Foley traži otetu kćer pa opet otkriva nešto znatno veće, neka garancija što je producent ponovo Jerry Bruckheimer koji je potpisivao i prva dva filma, ali pogledajmo pa vidimo, sigurno će biti jako puno zainteresiranih. Nadamo se da će proći bolje od nastavka “Princ dolazi u Ameriku” koji niti izbliza nije ponovio uspjeh originala. Uzdajmo se da je Eddie Murphy uvidio da su nova vremena i nova publika.

Nemoralna ponuda, SkyShowtime

Zanimljiv dodatak ovom streameru jer “Nemoralna ponuda” bio je jedan od intrigantnijih filmova s početka 90-ih koji je govorio o potpuno drugačijim stvarima od onih koje su se vrtjele na vijestima. A to su uglavnom bili ratovi, i u nas, naravno, pa je ovaj film doista došao kao dosta veliko osvježenje. Jer je postavljao klasično pitanje, a to je ljubav ili novac, na najkonkretniji način. S potpitanjem sreća ili novac, pa onda i osobni integritet ili novac. Prebogati poslovni čovjek poželi imati djevojku koja je netom udana i za to mladom bračnom paru nudi milijun dolara. Što učiniti, prihvatiti ponudu i riješiti većinu materijalnih problema, ali živjeti osobno obilježen, ili odbiti pa živjeti s time da se za takvu priliku ponešto moglo i žrtvovati. Međutim, film je doživio val kritika zbog niza razloga gdje je neuvjerljivost priče bila najmanje opravdana, ali se prozivalo i zbog promocije prostitucije, prikazivanja žene kao objekta, a i književni predložak nije dosljedno praćen jer su u istoimenu romanu glavni likovi Arapin i Židov. Ali, film je ostvario ogroman uspjeh, na budžetu 38 milijuna, zaradio je 266,6.

Društvena mreža, MAX

Film Davida Finchera vjerojatno je najbolji prikaz postanka Facebooka, odnosno društvene mreže kao takve i samog Marka Zuckerberga za ulogu kojeg se, prilično smo sigurni, adekvatniji glumac od Jesseja Eisenberga nije još niti rodio. Asocijalni geek koji se motao po Harvardu bez previše prijatelja kada ga ostavlja cura. I on, prema filmu barem, smišlja paklenu ideju kako da joj vrati. Putem mreže dostupne samo na kampusu. No, nije i jedini sa sličnom idejom pa brzo dobiva i neke nove prijatelje koji će mu i platiti za razvoj nečega što danas znamo kao Facebook. No dečko, koji se i danas često slika u japankama, imao je neke druge planove koji su mu u nekih šest godina donijeli pola milijarde prijatelja u mreži koja još i danas umnogome diktira društvene trendove unatoč jakoj i nesmiljenoj konkurenciji. Film prije svega ukazuje na sve ono što internet može biti na dobar i loš način a s vrlo malo resursa. Ako se ima učinkovita ideja. A Zuckerberg ju je svakako imao i znao ju je razviti i monetizirati. Pa pri tome izazvati i neke probleme, poput Cambridge Analytice ili Brexita, recimo.

Cheyenne and Lola, Pickbox NOW

Doista luda francuska serija o dvije žene koje povezuje zločin, odnosno ubojstvo u kojem Lola ubije suprugu svojeg ljubavnika. A Cheyenne je toga svjedokinja te zna kako joj vrlo vjerojatno ponovo ne gine zatvor iz kojeg se jedva izvukla. I sada Cheyenne i Lolu povezuje nemili i neželjeni događaj, pri čemu moraju potražiti i pomoć lokalnih mafijaša, a sve ih dovodi u niz neočekivanih bizarnih događaja. Ova jako zanimljiva francuska serija nastala je po jednom novinskom tekstu, istinitoj priči jedne novinarke prema kojoj je autorica Virginie Bras napisala scenarij za ovu seriju još tamo 2010. godine. Desetljeće je trebalo da se priča realizira, no učinjeno je to toliko uspješno da su Cheyenne i Lola pronašle svoje mjesto i u ponudi Apple TV+ kao i Amazonova Prime Videa. Uobičajena priča o odbačenima i nevoljenima koji ne mogu imati mira niti u zabačenom kutku Francuske napravljena je dinamično i efikasno, tako da se serija lako gleda, a sve bez nekih naglašenih aduta poput poznatih glumačkih imena.