Ispala iz 'Survivora' pa otkrila kako su njezini najbliži reagirali kad su je vidjeli: 'Šokirali su se'

MMA borkinja iz Pule, Matea Josipović, ispala je iz Survivora, nakon što je bila najlošija u eliminacijskom izazovu, a nakon ispadanja Matea je i zaplakala. ''Naravno da sam razočarana, nisam ovo uopće očekivala. Bila sam uvjerena da se vraćam u pleme. Jako sam tužna, ljuta na sebe i razočarana'', rekla je, a potom otkrila i kako je izgledao povratak u normalan život. Matea je kazala da je prvo pojela palačinke, a najviše su joj nedostajali obitelj, prijatelji i treninzi. Potom je ispričala i kako je izgledao susret s najbližima. ''Moji bližnji šokirali su se što me vide, pogotovo tako tamnu, mršavu i, što je za mene inače čudno, mirnu. Vratila sam se puno smirenija, no nije to dugo trajalo, ispričala je kroz smijeh za Dnevnik.hr, a prisjetila se i anegdote. ''Jedna smiješna glasi ovako - kada nam se išlo na WC dok smo bili na poligonu, otišli bi u neki grm, a Goran i ja smo znali slučajno u isto vrijeme otići i jednom se dogodilo da me nije vidio u grmu", ispričala je te dodala da se sad vraća svojim planovima prije showa.

Podsjetimo, plemensko vijeće zelenih bilo je žestoko uz mnogo predbacivanja, otvorenih kritika i strateških odluka. Katarina, koja je nosila ogrlicu imuniteta, odlučila je za eliminacije odabrati Srđana. Odluka je izazvala komentar njegove suigračice u eliminacijama Matee Josipović: „Neki dečki u zelenom plemenu nemaju toliko hrabrosti kao Katarina.“

Pleme je prije toga s najvećim brojem glasova odabralo Miloša. „Idem u arenu, svjestan sam što se događa. I kad sam vidio prvi papir sa svojim imenom, znao sam kako će završiti“, rekao je Miloš nakon što ga je pleme izglasalo.

Večer je završila Mateinim emotivnim oproštajem jer upravo je ona bila najslabija u izazovu i njezina je loptica prva ispala. Time se njezina avantura u Survivoru privela kraju. „Ne mogu vjerovati“, rekla je kroz suze, ne skrivajući tugu zbog odlaska. U oproštajnom govoru zahvalila je na iskustvu koje joj je, kako kaže, promijenilo perspektivu: „Puno sam toga naučila i puno ću toga više cijeniti vani.“ Iako napušta igru, Matea odlazi s važnom poukom: „Lekcija koju nosim iz Survivora je da ne odustanem, koliko god bilo teško.“