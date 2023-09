Carolina Herrera: 'Žena mora prirodno stariti i ne pokušavati glumiti godine u kojima nije'

U zadnjih nekoliko tjedana svijet mode uvelike raspravlja o jednoj izjavi Caroline Herrere. Modna kreatorica, koja je u siječnju zagazila u 85. godinu života i koja slovi kao jedan od sinonima vrhunske elegancije, bilo da je riječ o njenim nevjerojatno raskošnim kolekcijama odjeće, bilo da se govori o njenom osobnom stilu, u jednom je intervjuu odgovorila i na pitanje što je zabranjeno ženama kako dodaju svjećice na svojoj rođendanskoj torti. Njen je odgovor definitivno konzervativan, kao i ona sama, ali je ipak zapanjio mnoge. Ona je, naime, rekla kako bi sve žene nakon 30. rođendana iz svojih ormara trebale pod svaku cijenu izbaciti traperice, s naglaskom na one koje su poderane, a zatim, kada dođu do 40. rođendana, otići do frizera odrezati dugu kosu, ako je još nose. Obje te, kako ona kaže, modne greške, za nju su sam pojam neotmjenosti.



Žena mora prirodno stariti i ne pokušavati glumiti godine u kojima nije, jer će pri tome izgledati smiješno. Kada se osvrnem oko sebe, na ulici vidim brojne žene koje s leđa izgledaju jako lijepo s dugom kosom i u mini suknjicama, ali kada se okrenu, shvatim da imaju godina iza sebe i da je njihov izgled zapravo smiješan, rekla je Herrera.



Lišiti žene hlača od jeansa u ma kojoj dobi zaista je, najblaže rečeno, glupo, iako se možemo složiti s Herrerom da žena od recimo 60 godina (koja je svoje prve traperice poderala kada joj je bilo 35) i nije neki osobito elegantan prizor. Slično je i s kosom jer, iako mnogi tvrde da više godine traže kraću kosu, jasno je da neke osamnaestogodišnjakinje sjajno izgledaju ošišane na "ježić", baš kao što britanska glumačka diva Helen Mirren, koja je mladost provela noseći kratke frizure, danas osvaja ležernim pristupom svojoj dugoj sijedoj kosi i sjajnim frizurama koje danas nosi. Stoga riječi slavne Caroline Herrere samo dokazuju da je moda individualna stvar i da je u njoj svako opće pravilo tu samo kako bi se ga prekršilo. Što spektakularnije, to bolje!

No, pogledajmo što je to u velikoj karijeri ove dizajnerice postalo iskaznica za takav otvoren, ali i otrovan, stav prema modi i godinama?Carolina Herrera rođena je 8. siječnja 1939. u Venecueli. Obitelj je bila bogata i slavna, živjeli su u Caracasu, njen otac je bio zrakoplovni časnik u vojsci Venezuele, a kasnije i, a bio je i jedini nasljednik Hermógenesa Lópeza, predsjednika Venezuele krajem 19. stoljeća. Na malenu Carolinu najviše je utjecala njena baka, koja je bila središnja figura tadašnjeg visokog društva Venezuele, a unuku je odijevala isključivo u Lanvinu i Dioru. Poslije je Carolina rekla kako su joj zbog bake od malena oči bile naviknute samo na lijepe stvari.U modu je Carolina ušla sredinom šezdesetih kada je počela raditi u butiku Emilija Puccija, dizajnera poznatog po svojoj jedinstvenoj kreativnost, koji je na nju ostavio izrazit dojam. Bilo je to 1965. godine, a Pucci je bio blizak prijatelj njene obitelji, tako da je Carolina nastavila raditi za njega i kada se obitelj 1980. preselila u New York.No, ona je oduvijek bila drugačija i osobena, pa je tako svijetom mode prvo zavladala kao jedna od najbolje odjevenih i najelegantnijih žena u Americi, što je titula koju s ponosom nosi od sredine sedamdesetih godina 20. stoljeća i iz koje zapravo proizlazi njena današnja strogost kada ocjenjuje aktualne modne trendove. Za nju je elegancija početak i temelj svega, pa je tako izuzetno zanimljivo gledati serije slika s njenih revija, jer među svim tim modelima nemoguće je pronaći neki na kojem nije istaknut struk. Tako elegantna ona je partijala u Studiju 54, družila se s Mickom i Biancom Jagger, a da je vrijeme da se svijetu predstavi kao dizajnerica uvjerila ju je prijateljica, tadašnja glavna urednica Voguea. Ona je prva predložila Carolini da dizajnira svoju liniju odjeće, a Carolina se na to osmjelila tek nakon što je u rodnom Caracasu nabavila tkanine koje su zadovoljile njene visoke standarde. Sa svojom prvom modnom kolekcijom debitirala je u Metropolitan Clubu na Manhattanu, a cijelu kolekciju odmah je otkupio tada poznati butik Martha's na Park Avenue. Uspjeh je bio senzacionalan, odjeća se prodavala kao luda, a Carolini je to omogućilo da za svoju prvu modnu reviju na pisti angažira tada veliku manekensku zvijezdu Iman. Tom je kolekcijom stekla i svoju najslavniju, ujedno i najvjerniju klijenticu. Naime, u svim tekstovima koji se bave dizajnerskom karijerom Caroline Herrere stoji podatak kako je upravo njene kreacije najčešće nosila Jacqueline Kennedy posljednjih 12 godina svog života, a u vjenčanici iz modne kuće Herrera vjenčala se i njena kći Caroline Kennedy 1986. godine.I nije famozna Jacque bila jedina prva dama koju je odijevala Herrera, jer njene su modele voljele i nosile i druge bivše prve dame SAD-a, počevši od Laure Bush, preko Michelle Obame, sve do Melanie Trump.Uspješno razvijajući modni posao, Carolina nije zanemarila svoj privatni život, a svako ne i svoje kćeri. Prve dvije je rodila u mladenačkom braku koji je sklopila 1957. godine, kada se udala za Guillerma Berensa Tella, sina bogatog venecuelanskog zemljoposjednika. Taj prvi brak je trajao samo sedam godina, ali je za to vrijeme Carolina postala mama Mercedes i Ani. Carolinin drugi suprug bio je još bogatiji i još moćniji muškarac, vlasnik plantaža šećera, markiz Tore Casa. U tom je braku rodila još dvije kćeri - Carolinu mlađu i Patriciju. Sama Herrera priznaje da je bila stoga mama, ali sve njene kćeri imaju vrhunsko obrazovanje i sve četiri su karijere izgradile u modnom svijetu, ali daleko od majčinih vrhunaca.Druga polovica osamdesetih godina bilo je vrijeme velikog napretka za tvrtku Herrera, jer je 1987. godine Carolina izdala svoj prvi parfem. Razvila ga je zajedno sa španjolskom parfemskom tvrtkom Puig i taj je miris odmah postao vrlo popularan. I tu je slijedila svoje poimanje elegancije, a tako je bilo i s brojnim drugim mirisima. Mnoge žene će reći da im je i danas najdraži njen parfem CH iz 2007. godine, dok djevojke širom svijeta obožavaju(tj. sve inačice ovog slavnog mirisa koji je lansiran 2016. godine) prvenstveno zbog bočice u obliku vrtoglavo visoke štikle.I u novom tisućljeću tvrtka je nastavila napredovati, štoviše od 2003. godine postoji i (manje skupa) etiketa CH Carolina Herrera, u kojoj je odjeća koju si (kako-tako) mogu priuštiti i žene koje se ne nalaze na listama najbogatijih na svijetu. Sama Carolina vodila je kompaniju sve do 2018. godine, kada je kreativno vodstvo prepustila uspješnom američkom modnom kreatoru Wesu Gordonu. Tada je rekla kako se želi posvetiti obitelji, brojnim unucima, ali i vlastitoj razonodi, a ostala je vjerna mnogim humanitarnim projektima u kojima je aktivna, prvenstveno onima koji se bore protiv gladi u svijetu.Može se Herrera pohvaliti brojnim modnim nagradama koje je osvojila tijekom plodne karijere, a među njima posebno se izdvajaju: Nagradaza životno djelo koju je dobila 2008. godine, kao i španjolska Zlatna medalja za zasluge u likovnim umjetnostima koju joj je 2002. godine uručio kralj Juan Carlos, što je bila druga velika nagrada koju je osvojila u Španjolskoj, nakon Zlatne medalje Španjolskog instituta lijepih umjetnosti kraljice Sofije iz 1997. godine. Sve to samo je dio velikih međunarodnih priznanja za modnu kreatoricu koja i danas pokazuje da ne odustaje od elegancije, ali i modne strogoće. No, ima ona i svoju drugo lice, ono koje je ženama poručilo:Novac ne kupuje eleganciju. Možete odjenuti jeftinu haljinu, dodati joj svileni šal, dobre cipele i prekrasnu torbu i uvijek ćete biti elegantno odjevene.Treba li uopće reći da je taj savjet sluša i španjolska. Za svoj posjet Hrvatskoj, u studenom 2022. godine, nije odjenula jeftinu haljinu, već baršunastu haljinu-kaput, ali joj je dodala cipele španjolske marke Magrit te torbicu Herrera. A ona je danas jedna od najbolje odjevenih i najelegantnijih žena svijeta, baš kao Carolina nekada.

