Bolesna Kate Middleton pojavit će se na ovom važnom događaju, nije to htjela propustiti

Obožavatelje kraljevske obitelji razveselila je nova vijest o lijepoj princezi. Naime, šuška se da će se Kate Middleton pojaviti na Wimbledonu. Vijest su prenijeli britanski mediji, a iz Kensingtonske palače je potvrđeno da će Middleton uručiti trofej pobjedniku turnira Novaku Đokoviću ili Carlosu Alcatrazu. Finale turnira je u nedjelju u 15 sati. Mnogi su se pitali hoće li se Middleton pojaviti na turniru, a pisalo se i da će ju možda zamijeniti vojvotkinja od Gloucestera Brigitte.

No, Kate obožava ovaj turnir i rado prati tenis, a već nekoliko godina uručuje trofeje pobjednicima Wimbledona, kao pokroviteljica All England Cluba. Tu ulogu naslijedila je od bake svog supruga Williama, kraljice Elizabete II.

Nedavno je cijeli svijet pomno pratio Kate Middleton kada se pojavila u javnosti nakon što je svijetu obznanila svoju zdravstvenu dijagnozu. Došla je na tradicionalnu Trooping the Color ceremoniju kojom se službeno obilježava rođendan britanskog monarha, trenutačno kralja Charlesa III. Fotografije su preplavile društvene mreže, no brojni obožavatelji kraljevske obitelji i dalje postavljaju isto pitanje: kako je moguće da nije ostala bez kose, a na tretmane kemoterapije krenula je krajem veljače?

Kate Middleton već je četiri mjeseca na kemoterapiji. Međutim, prema nekim medicinskim stručnjacima, ne utječu svi tretmani na gubitak kose. Dok je poznato da neki lijekovi uzrokuju znatno stanjivanje ili čak gubitak kose, drugi imaju manje ozbiljne nuspojave.

– Ne uzrokuju sve vrste kemoterapije gubitak kose. Samo određene vrste uzrokuju gubitak kose jer djeluju na stanice koje se brzo množe – kazala je Caroline Geraghty, inače medicinska sestra u Cancer Research UK, piše britanski Mirror.

Medicinska sestra objasnila je da može biti zahvaćena samo kosa na glavi, ali i dlake po cijelom tijelu. Tako neki ljudi mogu izgubiti kosu, drugi obrve ili dlake na rukama. – Međutim, u nekim slučajevima kemoterapija ne uzrokuje gubitak kose, već stanjivanje, ali to je privremeno.

Nakon što se tretman prekine, kosa ponovno počinje rasti. Budući da detalji preventivne kemoterapije kojoj je bila podvrgnuta princeza od Walesa nisu objavljeni, moguće je da lijekovi koje je uzimala nisu bili tako jaki da izazovu gubitak kose – objasnila je medicinska sestra. Kemoterapija može imati i druge nuspojave poput umora, mučnine, povećanog rizika od infekcija, anemije, modrica i krvarenja, gubitka apetita, promjena kože i noktiju, problema s pamćenjem i koncentracijom, spavanja, plodnosti, kao i proljeva i zatvora.

