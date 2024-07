Bivša pornozvijezda poznata po seks skandalu s Trumpom: 'Imala sam spontani pobačaj, to me uništilo'

Bivša pornoglumica Stormy Daniels (45) našla se u središtu afere zbog koje je bivši američki predsjednik Donald Trump (78) proglašen krivim u kaznenom postupku. Tim povodom gostovala je u podcastu Daily Maila nazvanom 'Everything I Know About Me', za koji je iznjela šokantne detalje iz privatnog života. Naime, posljedice seksualnog skandala s Trumpom i utajom novca tijekom predsjedničkih izbora 2016. glumici su potpuno okrenule život naglavačke. I baš kad su se stvari konačno krenule smirivati, u ožujku prošle godine protiv Trumpa je pokrenuta optužnica, što je značilo nove stresove za Stormy koja je, kako kaže, u međuvremenu doživjela spontani pobačaj.

- Kada su optužbe isplivale u javnost, ne samo da sam imala spontani pobačaj, već sam izgubila menstruaciju. To me fizički uništilo - priznala je Daniels. Donald Trump se još jednom kandidirao za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a ona se ponovno suočava s prijetnjama njegovih pristalica koje su ovaj put mnogo ozbiljnije. - Konačno sam zaboravila na one događaje. Sve se smirilo, udala sam se, vratila režiji i industriji za odrasle. Sve se vratilo u normalu, no onda se ponovno pojavio Trump i sve uništio, iako je ovaj put on nastradao malo više od mene. Sada je prijetnji bilo manje, ali one su bile mračnije, bile su stvarne. Saznali su gdje živim i na adresu slali sliku moje kuće uz poruku da će me silovati i ubiti. Namjeravali su vezati moju kćer i natjerati je da gleda kako me siluju - prepričala je Stormy i otkrila da se u jednom trenutku zabrinula za sigurnost svoje obitelji.

Također je ispričala kako dvije godine gotovo da nije ni viđala kćerku, koja se skrivala u podrumu, te dala svoje objašnjenje razlike u situaciji prije nekoliko godina i danas. - Mislim da su se ljudi (Trumpovi fanovi) prvi put bojali da će upasti u nevolju. Sada kada se ne straše posljedica smatraju kako ih čeka nagrada: 'Ako sam ja onaj koji će ubiti Stormy Daniels, biti ću slavljen!" - zaključila je Daniels o novim prijetnjama.

Inače, pornozvijezda je u svom prvom intervjuu nakon odluke suda u New Yorku pozvala američko pravosuđe da dosudi Trumpu zatvorsku kaznu. - Stavite ga u zatvor. Vjerujem da bi ga trebalo osuditi na zatvorsku kaznu i društveno koristan rad ili neka služi kao dobrovoljna boksačka vreća u skloništu za žene - izjavila je za britanski Daily Mirror.

Podsjetimo, Stormy se s Trumpom prvi puta srela u ljeto 2006. na dobrotvornom golf turniru pored jezera Tahoe, u planinama Sierre, na samoj granici Kalifornije i Nevade. U to vrijeme se u manjoj ulozi pojavila u filmu Judda Apatowa "Četrdesetogodišnja djevica", dok je Trump upravo bio postao otac dječaka sa svojom trećom suprugom Melanijom. Njoj je bilo tada 27 godina, a Trumpu 60.

Prema njezinim riječima, pozvao ju je na večeru u svoj apartman i dočekao je u pidžami, udobno zavaljen na kauču. Potom su se upustili, kako je opisala, "u najdosadniji seks u njezinu životu". Trump opovrgava da je s Daniels ikada bio intiman i optužuje ju za "iznudu" i "potpunu podvalu".

Ono što se sigurno zna jest da je Daniels uoči predsjedničkih izbora 2016. za svoju šutnju primila 130.000 dolara. Ta je isplata dio istrage okružnog suda na Manhattanu zbog mogućeg kršenja zakona o financiranju izbornih kampanja. Kada je ta novčana transakcija 2018. izašla na vidjelo, Daniels je od suda zatražila da poništi sporazum o tajnosti s Trumpom i krenula s nastupima u televizijskim emisijama.

U emisiji CBS-a "Šezdeset minuta", Daniels je iznijela svoju verziju događaja. "Nisam žrtva", rekla je jasno i odlučno i dodala da je, iako joj Trump nije bio privlačan, njihov odnos bio dragovoljan. Trump joj je obećao da će nastupiti popularnoj seriji "The Apprentice" (Pripravnik) koja je ga proslavila. Je li pomislila da je želi namamiti?

- Naravno, pa nisam slijepa. Ali istovremeno sam pomislila, možda će i upaliti - rekla je Daniels, dodavši da je na taj odnos gledala kao moguću odskočnu dasku za svoju karijeru. Nekoliko proteklih dana Trump najavljuje da će biti uhićen zbog isplate spomenutih 130.000 dolara i Stormy bombardira raznim ružnim nadimcima.

