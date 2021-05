Bogdan kod Stankovića: Nikada nisam rekao da me boli k**** za Hrvatsku

Glumac Goran Bogdan bio je gost kod Aleksandra Stankovića u emisiji "Nedjeljom u 2" i pričali su o glumi, njegovom prvom odabiru zanimanja - ekonomiji, radu u videoteci, kampanji protiv govora mržnje i upravo ovom temom i kampanjom "Hejt SLOVEni, još ste živi?" magazina Buka Stanković je otvorio emisiju s Bogdanom.

-Spot je jako utjecao na mene i podržava moje stavove, ali sumnjam da će se itko zamisliti oko toga. Nije smiješno, žalosno je to, izazvalo je još više govora mržnje. Svatko ma pravo reći što želi, sama pojava na internetu izazove kritiku, ali to govori o akterima i o društvu, ja to ne osuđujem, nastojim biti optimističan jer smatram da je to određeni ispušni ventil - osvrnuo se glumac na ovu kampanju protiv govora mržnje. Osvrnuo se i na svoj odnos s medijima kako u Hrvatskoj tako i u Srbiji gdje u zadnje vrijeme snima sve češće, a posebno je upečatljiva bila njegova uloga u seriji "Senke nad Balkanom".

Njegovo neugodno iskustvo s medijima vezano je za izjavu koju su prenijeli mediji u Srbiji i rekli kako je Bogdan izjavio; boli me k**** za Hrvatsku. - Ja to nikada nisam rekao i tko god me poznaje zna da nikada tako što ne bi rekao. Meni na čelu piše tko sam i što sam. To će me pratiti ali Srbija ima veliki problem s medijima jer su brutalniji i neprovjereni su. To je izvađeno iz konteksta što je taj list objavio i kasnije su to maknuli kad smo demantirali, ali tih sat vremena je bilo dovoljno. - komentirao je Bogdan.

- U Hrvatskoj ne volim korupciju ne volim gdje je Hrvatska mogla biti a gdje je sada. - rekao je na pitanje što ne voli kod nas i dodao kako ne voli dijeliti ljude. Stanković je otvorio i temu gay brakova i zabrane pobačaja te je Bogdan odgovorio ne njegovo pitanje o tome što on misli o tome što je većina iz njegove Hercegovine protiv gay brakova i pobačaja. - Meni je sloboda nešto sveto. Ja sam isto protiv toga kad se govori protiv Crkve i vjernike naziva lizačima oltara, ali ja sam prvo Goran Bogdan, a tek onda Hercegovac i onda sve ostalo - odgovorio je glumac.