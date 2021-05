Legendarni Ferata iz 'Velog mista' prestao je glumiti, no malo tko zna kakve je probleme imao u obitelji

Aljoša Vučković (74) splitski je glumac kojeg najbolje pamtimo kao Feratu u seriji "Velo misto", a kasnije i kao dr. Ivu Lukšića u Boljem životu.

Glumac koji posljednjih 30 godina živi i radi u Beogradu prije tri godine zbog bolesti je preknuo glumačku karijeru, no mnogi ne znaju kako je dugo godina imao problema sa starijom kćeri Leanom, koja se našla u paklu droge, piše Alo.

Vučković, naime, sa suprugom Editom, pored Liane ima i kćer Saru. Leana je krenula očevim stopama i upisala Akademiju dramskih umjetnosti u Beogradu. No, ubrzo je počela koristiti narkotike i postupno gubiti tlo pod nogama. Njezini su roditelji bili očajni, ali nisu se predali i vjerovali su da spas i dalje postoji.

Leana se dugoročno borila s ovisnošću o drogama, a na kraju je završila u bolnici, na rehabilitaciji. Svi napori obitelji tada nisu urodili plodom, pa je odlukom suda dovedena na obavezno liječenje od teškog oblika ovisnosti.

- Ono što mogu reći je da moja kći nije u zatvoru, već na zatvorenom liječenju. Mislim da bi svi ljudi trebali pustiti pojedince i njihove najbliže da sami riješe svoje probleme i na najbolji mogući način , rekao je tada glumac za Story.

- Ne činite drugima ono što ne biste željeli da netko drugi radi vama, to je jedna od glavnih maksima kojih bi se trebali pridržavati.

Savjetujem ih i danas, ali oni odlučuju hoće li me slušati jer ih odgaja škola i ulica pored mene. Nekad smo slušali roditelje jer smo morali, a danas je to stvar izbora. Činjenica da se Leana odlučila baviti glumom sasvim je normalna jer je odrasla s ocem koji se bavi tom profesijom. S druge strane, to ne znači da će biti bolja od ostalih kolega. I genetika je učinila svoje, jer je naslijedila puno mojih osobina, rekao je Aljoša.

Leana se danas izvukla iz pakla droge, predaje na Sveučilištu John Nesbitt, ima dijete i čini se da je sredila svoj život.

