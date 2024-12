Blagdanski TV program bez kreativnosti i uz previše reciklaže starih sadržaja

Ljubav i praznici // RTL - tri ruže

Dok se na Novoj TV, nakon standardnog programa, odnosno domaće serije i showa, Liam Neeson na Aljasci borio za život u srazu s gladnim čoporom vukova u filmu "Opstanak", na Drugom je programu HRT-a "ubojstvo mlade žene na dokovima Glasgowa pokrenulo niz događaja koji su ugrozili život Annike i članova njezinog tima". To je, ukratko bila blagdanska ponuda na Badnju večer na našim programima, ili barem tako stoji u programu, a vjerovat ćemo mu ovaj put bez provjere jer zaista nije bilo privlačno na Badnjak gledati kako napreduje čopor vukova dok usmrćuju jednog po jednog preživjelog u padu aviona u filmu iz 2011. godine. Prvi program HRT-a je ipak imao prigodni program, doduše više orijentiran na dokumentarni sadržaj, no jedino se zapravo RTL u moru ostalih "Grincheva" uistinu potrudio spasiti Božić. Prvo je u krenuo s već legendarnim "Sam u kući", što ne treba posebno više ni hvaliti, no dodatni plus što je onda nastavio s filmom "Ljubav i praznici", romantičnom blagdanskom komedijom koja se tijekom godina prometnula u jednu od omiljenih. Stječe se dojam kao da su ostale televizijske kuće pogledale i RTL-ov program pa zaključile kako će ionako svi željni božićnog sadržaja gledati te filmove, pa se onda nema smisla ni truditi. Doduše, mogli su pritom pokazati barem malo kreative, čak nije loša ideja pustiti nešto za one koji nisu baš fanovi božićnih filmova, ali onda se mogao izabrati neki blockbuster, neki koncert ili neki spektakl, a ne najmanje božićni sadržaj u arhivi. Osim ako netko nije smatrao da je topla priča kako obitelj vukova zajedno objeduje na Badnjak... Liama Neesona i njegove kolege. Užas…

Želim život // Nova TV - pet ruža

Nova TV ipak je položila na popravnom ispitu i to s odličnim, kada su prošle subote organizirali, u suradnji sa Zakladom Ana Rukavina, još jedan tradicionalni koncert "Želim život". Tijekom ovogodišnjeg prikupljeno je više od 171.000 eura za daljnji rad Zaklade, a na pozornici na Trgu su nastupila poznata glazbena imena. Bez pretjerivanja, može se reći da se radi o jednoj od najljepših inicijativa ikada pokrenutih kod nas, ne samo sa strane neke televizije, nego i općenito. Sam koncert, pa i rad zaklade, imaju toliko emotivnu priču da im se može dati samo podrška za daljnji rad. S televizijske strane treba pohvaliti i prijenos cijelog događaja. Iako su neki gledatelji zamjerili da je bilo previše izjava iz pozivnog centra u odnosu na glazbu, nije niti poanta samo uživo emitirati događanja s trga, već naći pravi balans i dati gledateljima i pokoju informaciju u kombinaciji s glazbom.

The Voice Kids // HRT 1 - četiri ruže

Raspjevano je bilo za vikend i na programu HRT-a gdje se počela emitirati prva sezona dječje verzije popularnog showa "The Voice". I odmah treba reći da je malo što na prvu toliko oduševilo gledatelje kao ovi mali natjecatelji. Za početak, svi su sjajni, otvoreni pred kamerama, zabavni, opušteni pa su veoma brzo pokupili više simpatija i od starijih natjecatelja. Drugo, žiri u sastavu već iskusne Vanne i Davora Gobca, a osvježen debitantima u toj ulozi - Mijom Dimšić i Markom Toljom - je sjajan. Njihova interakcija s djecom je fantastična, nisu pregrubi, a opet im niti ne podilaze previše. U konačnici, pohvala ide samoj produkciji koja je odlična i igra isključivo na pozitivne i iskrene dječje emocije. Nema tužnih životnih priča, nema nepotrebnog potenciranja suza dok svira tužna glazba u pozadini i nema negative. Čak je odlučeno da se ispod svih službenih objava na društvenim mrežama i na YouTubeu zaključaju komentari, što je potez koji zaslužuje pljesak ako se uzme u obzir koliko okrutni komentatori znaju biti, posebice oni koji se hrabro skrivaju iza anonimnosti.

Sram // YouTube - tri ruže

S druge strane, serija "Sram", koju je također ove jeseni predstavio HRT, oduševila je na društvenim mrežama. Serija, čija je zadnja epizoda emitirana prošlog tjedna, imala je nešto drugačiji koncept pa je, iako se emitirala jednom tjedno i na programu, bila primarno orijentirana na društvene mreže gdje je izlazila u obliku kratkih isječaka. Iako je na prvu postojala doza skepse hoće li uspjeti zaista na taj način angažirati mladu publiku, sudeći prema uspjehu prve sezone, svi se već nadaju idućoj.

