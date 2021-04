Bahra i Mara ogovarale Marijana: 'Vidio svijeta a zube nema'

Nakon Raseme, Zorana i Nevena, vrijeme je da svoje odabranice dočekaju i farmeri Marijan Ceravac te Dragan Kežić.

U svom domu u Buzetu najstariji farmer Marijan obavljao je posljednje kućanske poslove kako bi sve bilo savršeno za doček Bahre, Radmile i Mare, no jedna ga je kandidatkinja odlučila posebno iznenaditi. Omiljena Bahra Zahirović prije odlaska u Istru odlučila se za drastičnu promjenu imidža, a prisjetila se i sudjelovanja u prošloj sezoni koje joj je donijelo popularnost i slavu o kojima nije mogla ni sanjati.

''Ja sam se jako osjećala popularno, vrijedno i ponosno što sam bila hit prošle, 12. sezone'', otkrila je Bahra pa najavila transformaciju, ''Nakon ove turbulentne godine, odlučila sam se mnogo promijeniti – novu frizuru, novi izgled… Želim jednostavno postati druga karijera!''

Na putu prema svom Marijanu, Bahra i Mara komentirale su farmera. Mara je kritizirala to što se hvali da je radio u Americi, priča o velikim novcima koje ima, a nema zube.

- Vidio svijeta, a zube nema - oštra je bila Mara, dok je Bahra potvrdila njezine tvrdnje.

Smetalo joj je to što je farmer osoba koja želi poklone, previše pažnje, a teško ga je i pročitati. Nije dugo trebalo da se na društvenim mrežama počne diskutirati o tome kako su dame djelomično u pravu, ali i kako su bile previše grube, posebno Mara.

Osim njega, ogovarale su i Radmilu. Mari je posebno smetalo što se Radmila neprestano hvali o svom životu u Njemačkoj, a Bahra je dodala kako joj je Marijan priznao da ga Radmila zove i po dvadeset puta na dan. ''To je istina, to nije ogovaranje'', pokušale su opravdati svoj razgovor. Kandidatkinja Radmila Galović u međuvremenu se pridružila damama, no Bahrina frizura nije je se dojmila. ''Bila si nedavno crna, sad si plava! Želiš mi konkurirati?!'' podbola ju je, no Bahra se mogla samo slatko nasmijati.

U Otrić-Seocima također uzbuđenje na vrhuncu. Farmer Dragan Kežić nestrpljivo je čekao svoje tri dame – Olju, Dijanu i Kristinu.

Nestrpljivoj Vampirici pridružile su se i ostale djevojke, a iako je doček bio prijateljski, Kristina je zaključila da će se tek na farmi vidjeti tko je iskren, a tko glumi.

'Konkurentice su vrlo drage, ali mislim da one meni definitivno nisu konkurencija, iz više razloga… To su djevojke koje po meni ne mogu držati četiri kantuna kuće, tako da mislim da neću imati problema'', otkrila je i Olja.

Po Draganove djevojke stigla je voditeljica Anita, a iako su se one isprva malo neugodno iznenadile jer su očekivale farmera, njegov doček ipak ih je oborio s nogu. Farmer je obavljao posljednje pripreme kako im ništa ne bi nedostajalo pa je pripremio smokve, domaće likere, ali i ruže.

''Doček kod Dragana mi se svidio, pokazao se kao pravi džentlmen'', kazala je Kristina koja je požurila prva se pozdraviti s njim.

''Izgledao je kao maneken s neke naslovnice'', bila je zadovoljna i Dijana.

''Dragan je bio malo zbunjen, ali se dosta dobro snalazi u tim stresnim situacijama, iako se čini da će se pogubiti… Izađe na kraj spretno sa svim tim ženama'', pohvalila ga je i Olja.

