Manekenka se javila s egzotičnog odmora, fotku u badiću zasjenio bujni dekolte

Bivša manekenka i supruga pjevača Johna Legenda, Chrissy Teigen (35) odlučila je otići na egzotični odmor zajedno sa suprugom, djecom, ali i prijateljicom stilisticom Alanom Van Deraa.

Na svom Instagramu objavila je fotografije koje nas vraćaju u srce ljeta. Naime, bivša manekenka je pozirala s prijateljicom u kupaćim kostimima, a u prvi plan istaknula je svoj bujni dekolte, na koji se i referirala u opisu.

"Cice su djelo autora dr. Gartha Fishera", napisala je Chrissy uz objavu.

Foto: Instagram

Bivša manekenka je na ovoj društvenoj mreži i dalje često aktivna, dok je Twitter ugasila.

"Više od deset godina bili ste moj svijet. Iskreno, puno dugujem svijetu koji smo stvorili ovdje. Mnoge od vas smatram svojim stvarnim prijateljima", započela je Teigen niz objava prije nego što je izbrisala profil.

"Ali vrijeme je da vam kažem zbogom. Ovo na mene ima više negativan utjecaj nego pozitivan i vrijeme je da se nešto promijeni", nastavila je Teigen koja se prema svemu sudeći više nije mogla nositi s negativnim kritikama. "Moj je životni cilj usrećivati ljude. Bol koju osjećam kada to ne uspijevam, prevelika je za mene. Oduvijek su me opisivali kao curu koja brzo i lako odgovara na kritike, ali ja to jednostavno nisam", poručila je za kraj bivša manekenka koja se zbog svojih objava često našla na udaru kritika.

