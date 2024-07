Baby Lasagna o Grši: 'Nisam znao što očekivati, a na kraju sam se zaljubio u njega'

Triljski reper Grgo Šipek Grše i naš ovogodišnji predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić, jedni su najpoznatijih domaćih izvođača trenutno, a nedavno su nastupili u Primoštenu te se i upoznali. Mnogi obožavatelji priželjkuju njihovu suradnju, a istu želju ima i Marko koji ej to otkrio u razgovoru za RTL Direkt. "Iznenadio sam se koliko je eksplodirala ta slika. Upoznao sam ga, nismo se prije nikad upoznali i nisam znao što očekivati. Na kraju sam se zaljubio u njega. Meni je on super dečko, super lik, prolazimo jako slične stvari, čini se ful skroman, normalan, tako da sam oduševljen s njim", rekao je Marko svoju reakciju na njihov zajednički selfie te na samo druženje te dodao: "Nakon što smo se upoznali, ja sam totalno za suradnju. Počeli smo nešto pričati o tome".

Gršini koncerti mu se, kaže Lasagna, jako sviđaju. "Kad on izađe na stage, to je opći kaos, klinci vrište. Svi prisutni vrište. On isto kao i ja divlja, pričali smo baš o istom problemu da se zaletimo pa ostanemo bez daha i ne možemo otpjevati pjesmu. I na tom nivou smo se povezali. Znači, apsolutni kaos", ispričao je.

Podsjećamo, Baby Lasagni je nedavno objavio svoju novu pjesmu "And I", kao i prateći spot koji je radila njegova zaručnica Elizabeta Ružić, a Grše je objavio pjesmu "Forza" koja je već osvojila Billboardovu ljestvicu te se već dva tjedna nalazi na prvom mjestu. Gršina pjesma "Fantazija" je prati, a na trećem mjestu je pjesma "Ankaran" Hiljsona Mandele i Bibe.

VIDEO Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija