Autor serije 'Lud, zbunjen, normalan' donio je konačnu odluku o sudbini serije: Ovo je kraj!

Malo je serija u zadnjih 15 godina ostvarilo takav uspjeh i pobudilo takav interes publike kao što je to uspjelo seriji "Lud, zbunjen, normalan". Od 2007. godine kada se počela prikazivati pa sve do danas ova serija koja prati život tri generacije obitelji Fazlinović neprestano ima jednako dobru gledanost. Nakon smrti glumca Mustafe Nadarevića, kojeg smo u seriji gledali kao Izeta Fazlinovića, autor serije Feđa Isović donio je odluku kako se serija više neće snimati.

- To smo odlučili odmah nakon što je Mustafa Nadarević preminuo, ali sada je to definitivno i konačno - rekao je i dodao kako je on već prije napisao kraj serije, ali smrt glavnog i omiljenog glumca dovela je do prekida i kraja serije.

- Epizode su napisane u smislu da imaju logičan završetak serije, a ovako je s Mustafinom smrću ona naprasno završena. Nikad gledaoci neće biti u prilici da vide kako se serija završava. Dvadeset epizoda nikada se neće emitirati - rekao je Isović za Dnevni avaz. Nakon smrti Mustafe Nadarevića publici je Isović dao malu nadu kako će se serija možda ipak nastaviti snimati, ali sada je odluka definitivna.

