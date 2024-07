Astrolozi predviđaju budućnost braka Kate Middleton i Williama: 'Pred njima je sad...'

Upoznali su se na fakultetu, zaručili se i vjenčali, a onda u braku dobili troje djece. Ispred Kate Middleton i princa Williama je vjerojatno najteži period u braku jer princeza ima rak i odlazi na kemoterapije. Ipak, ako je suditi prema astrolozima, njihova veza je snažna i može podnijeti svaku oluju, pisao je People. Ako je suditi po njihovim astrološkim znakovima i zvijezdama, oni su jako različiti.

Princ je rođen 21. lipnja 1982. i po horoskopu je Blizanac, a princeza je rođena 9. siječnja 1982. i ona je Jarac. Dobro se dopunjuju, posebno po pitanjima doma, tradicije i vrijednosti. Kate i William zapravo pomažu jedno drugom u rastu na emocionalnoj razini. Njih dvoje, prema astrologiji, imaju i primjetnu fizičku privlačnost. Osim što ih privlači izgled jedno drugoga, njihov planetarni poredak sugerira da su očarani razumom druge osobe, također prenosi spomenuti medij.

Kateina Venera označava šarm i privlačnost, a Williamov Merkur predstavlja komunikaciju i intelektualnu stimulaciju, što kod oboje ukazuje na intelektualnu i komunikacijsku povezanost. Kateina Venera je u Vodenjaku i karakterizira je razumijevanje, a Williamov Merkur je u Blizancima što označava duhovit razgovor i zbog toga ovaj bračni par ima skladan i dinamičan dijalog. Njihove natalne karte također točno opisuju njihov pristup upravljanju financijama i način na koji obavljaju dužnosti kao članovi kraljevske obitelji. Doniraju dobrotvornim organizacijama i pozitivno utječu na svijet.

Katein Saturn, koji pokazuje disciplinu i strukturu, povezan je s Williamovim Neptunom, koji posjeduje suosjećanje i velikodušnost. To dovodi do organiziranog i empatičnog pristupa kraljevskim angažmanima. Slažu se oko brojnih pitanja, posebice oko odgoja djece, i to im pomaže izgraditi trajne temelje. Iako se na društvenim mrežama komentira kako će se Kate i William razvesti jer je on više ne može gledati kako "propada", astrolozi tvrde kako nema nikakve šanse da će je princ napustiti ikada, a pogotovo ne u ovim teškim trenucima.

