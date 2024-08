Antonia Ćosić: 'Turci su živahni, veseli, razgovorljivi. I ne, ne izgledaju svi kao iz sapunica'

Premda nije glavni grad Turske, Istanbul je kulturno i gospodarsko središte ove zemlje i mnogim turistima omiljena destinacija. Istanbul se nalazi na južnom Bosporu, na dva kontinenta – zapadni je dio u Europi, dok je istočni u Aziji. Rukavac Zlatni rog dijeli europski dio na dva dijela. Između Mramornog mora i Zlatnog roga, nalazi se poluotok s najstarijim dijelom Istanbula. Na jugoistoku u Mramornom moru nalaze se Prinčevi otoci (Kızıl Adalar). Grad ima ukupnu površinu od 1538,77 četvornih kilometara. Šire područje grada, tj. provincija Istanbul prostire se na 5220 četvornih kilometara. Zbog svog strateškog položaja Istanbul je imao važno mjesto u povijesti u posljednjih 2000 godina. On je mjesto miješanja raznih kultura i religija, te u gradu možemo vidjeti mnoštvo povijesnih džamija, crkava, sinagoga i palača. Zbog toga je povijesno središte Istanbula 1985. godine upisano na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Europi. HRT-ova voditeljica Antonia Ćosić, koja na javnoj televiziji prati kulturne teme nedavno je uživala u mnogobrojnim kulturnim znamenitostima ovog grada.

- Imali smo let 9. lipnja, uoči mog rođendana i iskreno, vjerujem da nismo jedini među mladima koji će to priznati, vidjeli smo nešto jeftinije karte za Istanbul u tom periodu i zaključili da bi nam svima bilo drago posjetiti ga. Bili smo četiri dana, što je za Istanbul apsolutno nedovoljno dugo. Može se reći da smo jedva zagrebali površinu bogate povijesti prošarane vrhunskim delicijama i zanosnim začinima. Sam let je dva sata, što je zbilja prihvatljivo, a mi smo išli iz Zagreba za aerodrom Sabiha, koji je nešto dalje od centra pa smo već pri slijetanju imali prilike od aerodroma do smještaja vidjeti velik dio azijskog dijela grada koji nedjelju većinom provodi uz more ili piknike, rekla je Antonia, a onda nam i opisala grad.

- Grad od službeno 20 milijuna, a neslužbeno 22 milijuna stanovnika ima kvartove veće od Zagreba. Nevjerojatno je vibrantan i uistinu nikad ne spava, a kad vas i ne prate znatiželjne oči lokalaca, prati vas zaštitničko oko protiv uroka. Znam da ima katolika koji tvrde da to ne treba kupovati kao suvenir, ali dok ste tamo, prihvaćate i njihovu kulturu i način življenja i možete biti znatiželjni, ako ništa drugo... jer na kraju dana poanta putovanja u druge države je otkrivanje kako živi netko tko je rođen u posve drugačijim okolnostima od vas i kako će svojih 70 ak godina na trećem kamenčiću od sunca sretno ili manje sretno provesti sa setom posve drugačijih stavova od vas. A svi dijelimo tu istu planetu. Turci su živahni, veseli, razgovorljivi. I ne, ne izgledaju svi kao iz sapunica. Za to vam je bolje onda ostati doma i gledati sapunice i dalje. Ako naučite i jednu jedinu tursku riječ, odmah će se osmjehnuti, da ne kažem oduševiti, pa je jedno jednostavno "Merhaba" (pozdrav) ili "Nasılsın?" (Kako ste?) dovoljno da otvori sva vrata. Ako vam ne ide turski od ruke, probajte samo reći "Hrvatistan" i možda "Modrić" ili "Livaković" jer je ipak nogomet (zasad) glavni ambasador Hrvatske u svijetu, rekla je voditeljica. Otkrila nam je i što je sve vidjela u Istanbulu.

- Iako su nam u planu bile standardne znamenitosti, Aja Sofija i plava džamija, nas je put odveo u drugom smjeru pa smo obišli Galata kulu, Viyane Kahvesi s najboljim cheesecakeom prelivenim čokoladom, Karakoy s genijalnim fast foodovima gdje jedeš dagnje sa štandova na cesti, Sulejmaniju, kvart Balat koji šarmom i bojama podsjeća na engleski Notting Hill, restorane uz obalu, Taksim u večernjim satima sa živom glazbom duž malih ulica, najvišu točku Istanbula "360 Kule", i dvije tržnice: riblju i Misir Carsisi – ogromnu tržnicu na kojoj, vjerujte, mi nema čega nema. A jedino čega zbilja ne bude je vašeg novca u džepu jer ćete poželjeti i zadnju paru potrošiti na drangulije koje su tamo puno jeftinije nego drugdje, rekla je Antonia i dala nam nekoliko savjeta.

- Nažalost, treba se paziti prevaranata jer im je standard življenja jako pao u protekle 2 godine pa su im rente otišle u nebo, a plaće zastale (zvuči poznato?). Svaki put pitajte plaćate li stol za kojim sjedite, ako ste u kafiću i donose vam grickalice, pitajte za cijenu, izbjegavajte restorane u koje vas zovu s ulicu i nutkaju vas i radije potražite neki restoran toliko zaposlen da su svi radnici unutra i trče. Također, ako ste u restoranu, normalno je dobiti predjelo na početku i čaj na kraju besplatno, a čaj se na turskom kaže upravo tako – čaj, kaže Antonia. Neizbježno je i pitanje o turskim specijalitetima.

- Meni su prijatelji tipkali na Instagram "Kako si tako mršava?" dok sam dijelila slike iz Istanbula. Hvala, mama i tata! Stvarno volim probati nove stvari i uživala sam u pudingu u Hafiz Mustafi (lanac koji možete naći u svakom kvartu). Odličan je i desert nastao kombinacijom slatkog sirupa, sira, vrhnja i pistacija zvan kunefe, ali svakako ga treba probati u Kadikoyu i ne ga naručivati bilo gdje jer je proces izrade zbilja kompleksan. Zahvalna sam što je prijatelj Mile vrhunski kuhar i natjerao nas je da nađemo najbolji sendvič s ribom, a Jan je imao i lokaciju u Karakoyu za "Sokak Lezzeti Tarihi Balik Durumcu Mehmet Usta". Turisti dolaze iz cijelog svijeta u gotovo derutno mjesto s jedva 4 sklepana stola i stolicama nasred ulice. Ali nar koji se topi u ustima uz mekanu skušu u zapečenoj tortilji nas je oduševio. Malo mog turskog smo iskoristili da pitamo koje začine koriste, ali vlasnik je rekao da bi mi ih naplatio 5 milijuna dolara. Vratili smo se navečer s turskim prijateljima u nadi da će otkriti tajne lokalcu, ali radnici su rekli da gazda doma složi smjesu od čak 27 začina i samo je donese na posao i nitko nikad ne zna što je u njoj. Očito je Coca Cola šepavi mrav za njih. S kebabima ne možete pogriješiti, postoji milijun recepata, a svidjela mi se i pide – vrsta njihove zapečene pizze, ali s posve drugačijim sastojcima. Iako na prijašnjim putovanjima nisam voljela njihov ajran, ovo je prva godina da mi se svidio. Za nekog tko ide prvi puta, preporučujem od srca njihov tradicionalni doručak jer to nije doručak nego event, rekla je i pohvalila stanovnike.

- Osmijeh na svakom koraku, u ugostiteljstvu čak i pretjerano. Nemaju neke ograde kao mi i možda su i preotvoreni. Kako smo se mi čuvali ovih što nutkaju s ulice i nismo se dali, jedan nas je toliko molio da uđemo u restoran da smo rekli da ćemo samo malo pogledati pa se vratiti na što je zavapio "Tako svi kažu pa mi se ne vrate!". U dosadašnjim posjetima sam bila brineta pa sam sad prvi put doživjela da viču "Shakira" ili "Barbie" što će valjda reći svakom svjetlije puti i kose. Iako žive u strogom režimu, ne bih rekla da su uštogljeni, ali u svakoj naciji ćete naći dobre i loše, zanimljive i dosadne, pametne i blesave, tolerantne i nedokazive pa tako ni Turska nije iznimka.Na nađe ljude nismo naletjeli, ali smo zato na Misir Carsisi upoznali trgovce s toliko dobrim hrvatskim jezikom da su im i padeži bili iznenađujuće točni. Pitali smo kako i otkud, a rekli su da imaju puno suradnika u Makedoniji ili Albaniji pa usput nauče i jezike. Nismo saznali koliko traje njegovanje tih trgovačkih ruta jer smo bili preokupirani cjenkanjem koje se uz moj turski i njihov hrvatski, pri čemu ne znaš tko gore nabada neke riječi, strelovito brzo razvijalo, ali na kraju dana, mislim da sam nekih 60-70 eura smanjila početne cijene, ako gledamo ukupan šoping. Neke cijene smo i prepolovili, otkrila je. Za kraj smo je pitali koliko su joj bitna putovanja i planira li još neko u budućnosti.

- Ne pretjerano, koliko majci djeca ili Modriću repka. Šalu na stranu, dok se može uštedjeti i malo istražiti kakvih sve čuda ima, a da putem nešto i u kljun upadne, ja ću se potruditi. Netko ulaže u svoj izgled, netko u znanje, ormar, svatko sebi bira svoje. Meni su svakako putovanja često i izvor motivacije jer kad se imam čemu nadati u svom kalendaru, onda sam nekako i bolja u obavljanju svog novinarskog i voditeljskog posla na HRT-u. A što se tiče neostvarenih želja, na prvom mjestu su Indija i Japan! I to Food tour Japan. Već imam popis svih deserata koji se tresu na tanjuru, zaključila je Antonia Ćosić.