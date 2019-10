Alen Islamović ne smije u Kanadu: 'Šokiran sam, svijet je skrojen od laži'

Alen Islamović trebao je u petak nastupiti na koncertu Bijelog dugmeta u Vancouveru, no u Kanadu nije ni otputovao, pa tako neće pjevati ni večeras u Torontu. Razlog je, kako je Alen kazao obožavateljima na Facebooku, jer nije dobio vizu za Kanadu.

- Danas je svijet skrojen od laži gdje svaka nada nema smisla gdje se jedni smatraju važni a drugi nevažni gdje jedni mogu imati sve a drugi ništa, gdje se čak i prava na život smatraju ništavnim. Ovo je stvarnost u koju upadamo i mi umjetnici i gdje nam podmeću labirinte, prepreke i zasjede. Još jednom izražavam duboko žaljenje svima koji su srcem došli na te koncerte - napisao je uz snimku Alen, te kazao kako se do zadnjeg trena nadao da će viza stići barem do nedjelje, kako bi nastupio u Torontu. No, ni od toga nema ništa.

- Danas živimo u svijetu u kojem je nekima omogućeno da tako lako putuju i obavljaju svoje poslove, a nekima se otežava i brani - rekao je vidno razočaran Alen.

Inače, koncert u Vancouveru posjetilo je oko 1000 ljudi, koji su bili razočarani, a o tome su pisali na Facebook stranici koncerta.

- Koncert ste trebali nazvati Goran Bregovič i trubači. Sramota, da sam htjela slušati trube, ne bih išla na rock koncert - napisala je jedna gospođa.